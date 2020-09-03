Dikkat! Evinize ağır bir koku sinebilir! Koltukları bu şekilde silmezseniz...

Tüm evi temizleseniz de koltuklarınız kirliyse evinizin havası asla tamamen ferahlamaz. Evin en çok kullanılan eşyaları arasında olan koltuklar, zamanla eve sinen ağır kokunun sebebi olabilir. Örtü kullanarak koltuk silme sıklığınızı azaltabilirsiniz fakat örtülerden hoşlanmıyorsanız bu tüyoları çok daha fazla seveceksiniz. Hazırsanız temizliğe başlayalım!

ÖNCE SÜPÜRME İŞLEMİYLE BAŞLAYIN!

Özellikle çocuklu evlerde koltuk aralarından neler çıkmaz ki? Oyuncaklar, günlerdir aradığınız tel toka ve akla hayale gelmeyecek malzemeler... Dolayısıyla silme işlemine başlamadan önce koltuğunuzu detaylı şekilde süpürmelisiniz. Direkt olarak silme işlemine başlarsanız suyunuz çok daha fazla kirlenir. Koltuklarınızı süpürürken günlük süpürge ucunu değil, koltuk araları için uygun olan ince ve sivri ucu kullanmalısınız. Böylece, dip köşe temizlikte zorluk yaşamazsınız.

KIRLENTLERİ UNUTMAYIN!

Koltuk temizliğine başlamadan önce kırlent kılıflarını ve koltuk örtülerini de makineye atmayı unutmamalısınız. Madem mis gibi kokan bir oturma odası için emek veriyorsunuz, hayalinizdeki o tertemiz odanın hiç bir eksiği kalmamalı! Kırlent kılıfı ve koltuk örtülerini kumaş cinsine uygun olarak 30 ya da 40 derecede yıkayabilirsiniz. Hatta, küçük kırlentlerinizi ikişerli olarak makineye atabilir ve kılıflarla elyafların birlikte yıkanmasını sağlayabilirsiniz.