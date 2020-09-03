Dikkat! Evinize ağır bir koku sinebilir! Koltukları bu şekilde silmezseniz...

Tüm evi temizleseniz de koltuklarınız kirliyse evinizin havası asla tamamen ferahlamaz. Evin en çok kullanılan eşyaları arasında olan koltuklar, zamanla eve sinen ağır kokunun sebebi olabilir. Örtü kullanarak koltuk silme sıklığınızı azaltabilirsiniz fakat örtülerden hoşlanmıyorsanız bu tüyoları çok daha fazla seveceksiniz. Hazırsanız temizliğe başlayalım!
ÖNCE SÜPÜRME İŞLEMİYLE BAŞLAYIN!
Özellikle çocuklu evlerde koltuk aralarından neler çıkmaz ki? Oyuncaklar, günlerdir aradığınız tel toka ve akla hayale gelmeyecek malzemeler... Dolayısıyla silme işlemine başlamadan önce koltuğunuzu detaylı şekilde süpürmelisiniz. Direkt olarak silme işlemine başlarsanız suyunuz çok daha fazla kirlenir. Koltuklarınızı süpürürken günlük süpürge ucunu değil, koltuk araları için uygun olan ince ve sivri ucu kullanmalısınız. Böylece, dip köşe temizlikte zorluk yaşamazsınız.
KIRLENTLERİ UNUTMAYIN!
Koltuk temizliğine başlamadan önce kırlent kılıflarını ve koltuk örtülerini de makineye atmayı unutmamalısınız. Madem mis gibi kokan bir oturma odası için emek veriyorsunuz, hayalinizdeki o tertemiz odanın hiç bir eksiği kalmamalı! Kırlent kılıfı ve koltuk örtülerini kumaş cinsine uygun olarak 30 ya da 40 derecede yıkayabilirsiniz. Hatta, küçük kırlentlerinizi ikişerli olarak makineye atabilir ve kılıflarla elyafların birlikte yıkanmasını sağlayabilirsiniz.
KOLTUKLARINIZI, GEÇMİŞİ SİLER GİBİ ÖZENLE SİLİN!
Geldik en önemli aşamaya! Koltukları silmek için ihtiyacınız olan temel malzemeler: mikrofiber bez, su dolu bir kova ve temizleyici ürünler. Bu temizleyici ürünler kişiden kişiye değişebilir. Dilerseniz koltuk temizliği için özel olarak satılan ürünleri kullanabilirsiniz. Evdeki malzemeler bana yeter diyorsanız sirke ve beyaz sabun istediğiniz temizliği verecektir. Beyaz sabun yerine arap sabunu da tercih edebilirsiniz. Sirkeli, sabunlu suyla koltuklarınızı güzelce silin. Bezin kuruya yakın olmasına dikkat etmelisiniz. Koltuklar çok nemli kalırsa kuruyamadan kötü koku oluşabilir.
DURULAMAYI İHMAL ETMEYİN!
Koltuk temizliğinde en çok yapılan hata koltukları sildikten sonra durulamadan bırakmak. Sabunlu bir yüzeyi durulamadan bırakırsanız koltuk kumaşına zarar verirsiniz. Üstelik, durulanmayan kumaşlar zamanla daha çok leke tutar, yapış yapış hale gelir. Bir kova suya bir kaşık yumuşatıcı ve iki kaşık sirke ekleyerek kuruya yakın bezle durulama yapabilirsiniz. Sirkenin kokusu uçacak ve geriye yumuşatıcının kokusu kalacaktır.
Koltuklarınızı süpürüp, silip, duruladıktan sonra en az 8 saat kurumasını beklemelisiniz. Tüm kapı ve pencereleri açarak odanın hava almasını sağlamalısınız. Eğer nemli bir şehirde yaşıyorsanız ya da yeteri kadar kurutma imkanınız olmadıysa ertesi günlerde de pencereleri açık tutmalısınız. Aksi takdirde, koltuklarınız küflü ıslak bez gibi kokabilir.
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