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Dikkat! Meteoroloji 21 il için ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodlu uyarı verdi! Orhan Şen: Kar yağışı da görülebilecek

06.12.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika hava durumu bilgilerine göre sağanak yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji 21 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu ile ilgili kuvvetli yağış uyarısı yaparak “Marmara ve Ege’de yağmur kuvvetli. Hafta sonu Türkiye’de hava sertleşiyor. Soğumayla birlikte kar yağışı da görülebilecek” ifadelerini kullandı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

Dikkat! Meteoroloji 21 il için ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodlu uyarı verdi! Orhan Şen: Kar yağışı da görülebilecek

Hava durumu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Aralık hava durumu raporunu paylaşarak dikkatli olunması yönünde çok sayıda il için uyarı yayınladı. 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken yağışların, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman'da gök gürültülü ve kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu ile ilgili son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ,Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN GELECEK? ORHAN ŞEN’DEN YENİ AÇIKLAMA

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı son hava durumu tahminlerinde sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

“Bugün Çarşamba, Akdeniz Ege kıyıları ile Trakya da kuvvetli olmak üzere İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu ve Marmara’da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde kar diğer yerlerde yağmur şeklinde.

Haftanın geri kalan günlerinde Türkiye yağış almaya devam edecek. Cuma akşamı ve Cumartesi günü sıcaklıklar biraz daha düşecek. Trakya’da, Batı Karadeniz’in iç kesiminde karla karışık yağmur olabilir. Marmara ve Akdeniz bölgesinde yağmur şiddetli olacak. İstanbul barajlarında doluluk yüzde 35’e çıktı. Bu değer olması gerekenden düşük. Tasarrufa devam edelim. Bu suyun çoğu Melen’den geliyor. Avrupa yakasındaki barajlarda doluluk oranları hala düşük.

Çarşamba sabah Ege ve Akdeniz bölgelerine yeni bir yağışlı hava geliyor. Bugün öğlen Marmara’yı ve akşam İç Anadolu’yu da kapsayacak. Marmara ve Ege de yağmur kuvvetli. Hafta sonu Türkiye’de hava sertleşiyor. Soğumayla birlikte kar yağışı da görülebilecek.”

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Dersim, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan.

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