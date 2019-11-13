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Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilerine göre 4 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Kıyı ege ve Batı Akdeniz kesiminde beklenen kuvvetli yağışın bu akşam saat 21.00’da başlayıp yarın saat 15.00’a kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul’da yarın ve Cuma günü hafif şiddette ve kısa süreli yağmur bekleniyor.

Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Meteoroloji 4 il için kritik uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinden sonra yurdun batı kesimlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin batı kıyıları(Çanakkale merkez, Gökçeada, Eceabat, Ezine, Ayvacık, Bozcaada), İzmir'in güney ve batı kıyıları (İzmir merkez, Buca, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Seçuk), Aydın'ın batısı(Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış ananda kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL’DA YARIN VE CUMA GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul’da Perşembe ve Cuma günü yağmur bekleniyor. Ancak yağmurun hafif şiddette ve kısa süreli olacağı belirtildi. Yarın hava sıcaklıkları bölgede 2-3 derece düşse de hafta sonu yeniden sıcaklıkların 22-23 derecelerde olması bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak yağış uyarı

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