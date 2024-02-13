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    4. Dikkat testi: Resimdeki farklı pankeki kaç saniyede buldunuz? Sadece süper zekiler 30 saniyede bulabiliyor!

    Dikkat testi: Resimdeki farklı pankeki kaç saniyede buldunuz? Sadece süper zekiler 30 saniyede bulabiliyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.02.2024 11:23 | Son Güncelleme:
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    Zeka testleri, insanların dikkat seviyelerini ve hızlı düşünme yeteneklerini ölçmek için kullanılan popüler araçlardan biridir. Resimdeki farklı pankeki bulma testi, sadece süper zekilerin iddia edildiği gibi bu testi 30 saniyede çözebildiği öne sürülüyor. Bu tarz testler, hızlı düşünme, görsel algı ve odaklanma yeteneklerini geliştirmekte yardımcı olabilir. Testin bu iddiasını doğrulamak ve kendi zekanızı test etmek için bu zorlayıcı görsel bulmacayı çözmelisiniz.

    Zeka testleri, insanların zihinsel hızlarını ve farkındalıklarını ölçmek için kullanılan ilginç bir araçtır. Bu tür testler, görsel algı, odaklanma ve hızlı düşünme yeteneklerini ölçmede kullanılır. Zorlayıcı ve eğlenceli olan bu testler, sadece birkaç saniye içinde gizli detayı bulmayı gerektirir. Peki, resimdeki farklı pankeki kaç saniyede buldunuz? Sadece süper zekiler 30 saniyede bulabiliyor...

    TEST

    Birbirinin tıpatıp aynısı olan pankeklerden biri diğerlerinden farklı. Sizlerden istenen ise farklı üzerinde fazladan yaban mersini bulunan pankeki 30 saniyede bulmanız. Sadece bir dahi bu görseldeki farklı pankeki 30 saniyede buluyor. Bu tür zeka oyunları genellikle görme yeteneğinizi test eder.

    YABAN MERSİNİ TEST

    TESTİN CEVABI

    Bu testte başarılı olmak, görsel algıyı ve detaylara odaklanma yeteneğini gerektirir. Test sonuçları, hızlı düşünme yeteneğinin yüksek zeka ile ilişkilendirildiği üzerinde yapılan araştırmalarla destekleniyor.

    Pankeklerşn arasında gizlenmiş olan farklı pankek ekranın sağ alt köşesinde yer alıyor.

    YABAN MERSİNİ TEST CEVAP

    Exeter Üniversitesi ve King's College London tarafından yapılan araştırma, benzer egzersizlerin yetişkinlerin hafızasını geliştirebildiğini ve beyin fonksiyonlarını on yıl kadar geliştirebildiğini ortaya çıkardı.

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