Dikkat testi: Resimdeki farklı pankeki kaç saniyede buldunuz? Sadece süper zekiler 30 saniyede bulabiliyor!

Zeka testleri, insanların zihinsel hızlarını ve farkındalıklarını ölçmek için kullanılan ilginç bir araçtır. Bu tür testler, görsel algı, odaklanma ve hızlı düşünme yeteneklerini ölçmede kullanılır. Zorlayıcı ve eğlenceli olan bu testler, sadece birkaç saniye içinde gizli detayı bulmayı gerektirir. Peki, resimdeki farklı pankeki kaç saniyede buldunuz? Sadece süper zekiler 30 saniyede bulabiliyor...

TEST

Birbirinin tıpatıp aynısı olan pankeklerden biri diğerlerinden farklı. Sizlerden istenen ise farklı üzerinde fazladan yaban mersini bulunan pankeki 30 saniyede bulmanız. Sadece bir dahi bu görseldeki farklı pankeki 30 saniyede buluyor. Bu tür zeka oyunları genellikle görme yeteneğinizi test eder.

TESTİN CEVABI

Bu testte başarılı olmak, görsel algıyı ve detaylara odaklanma yeteneğini gerektirir. Test sonuçları, hızlı düşünme yeteneğinin yüksek zeka ile ilişkilendirildiği üzerinde yapılan araştırmalarla destekleniyor.

Pankeklerşn arasında gizlenmiş olan farklı pankek ekranın sağ alt köşesinde yer alıyor.

Exeter Üniversitesi ve King's College London tarafından yapılan araştırma, benzer egzersizlerin yetişkinlerin hafızasını geliştirebildiğini ve beyin fonksiyonlarını on yıl kadar geliştirebildiğini ortaya çıkardı.



