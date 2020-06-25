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Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.06.2020 12:03 | Son Güncelleme

B12 vitamini, kobalamin olarak da bilinen, suda eriyen vitaminlerden biri. Vücudumuzda sentezlenemeyen bu vitamini yiyecekler yardımıyla vücudumuza alıyoruz. Vücutta gözlemleyeceğiniz belirtilerle eksikliğini anlayabilirsiniz. Gelin, birlikte B12 vitaminini ve eksikliğinde gözlenen belirtilere göz atalım.

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Esas olarak hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini, vücutta birçok önemli fonksiyonda görev alıyor. Sinir hücrelerinin yapısında bulunduğundan bu sinir sisteminin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için B12 vitamininin yeterli miktarda bulunması gerekiyor. Ayrıca hücre bölünmesi ve çoğalmasında, yani vücudun kendini yenilemesinde de görev alıyor.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

B12 vitamininin en çok bulunduğu besin grubu hayvansal gıdalar. Hayvansal gıdalar arasında en fazla karaciğer ve böbrekte, en az ise yumurta, süt ve süt ürünlerinde bulunuyor. Eğer yeterince ve düzenli şekilde hayvansal gıda ile besleniyorsanız ve sindirim sisteminizle alakalı herhangi bir rahatsızlığınız yoksa B12 eksikliğinin görülme ihtimali oldukça düşük. Ancak eğer vejetaryen beslenmeyi tercih ediyorsanız, intrinsik faktör eksikliği ya da yetersizliğine sahipseniz ince bağırsaklarınızda ve midenizde herhangi bir harabiyet ve patoloji mevcut ise B12 vitamini eksikliği görülme ihtimaline daha yakınsınız demektir. Bu vitamin eksikliğinde vücutta kansızlık gözlenebilir ancak daha önemli etkisi beyin ve sinir dokusunda gözlenir.

BELİRTİLERİ

  • B12 vitamini eksikliğinde kansızlık ve buna bağlı olarak çarpıntı, halsizlik, kolay yorulma, göz kararması ve ciltte solukluk görülür.
  • Sinir sistemi belirtilerine bakacak olursak parmaklarda karıncalanma, kas gücünde azalma, duyu bozuklukları, unutkanlık, depresyona yatkınlık ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilere rastlanır. Yaşlılıkla birlikte vücutta B12 vitamini miktarında azalma görülür. Sinir sisteminin işleyişinde önemli rolü bulunan B12 vitamini eksikliği demansa neden olabilir. Bu nedenle hem yaşlıların demansa yakalanmasının önlenmesi hem de genç bireylerde ilerde oluşabilecek yatkınlığın ortadan kaldırılması için B12 seviyesinin doktorunuz tarafından önerilen seviyelerde tutulması gerekiyor.
  • Hücre bölünmesinde etkin rol oynayan B12 eksikliğinde hücre yenilenmesi ve metabolizma yavaşlar. Buna bağlı olarak kilo alımı gözleyebilirsiniz.
  • Dil üzerindeki tomurcuklarda düzleşme, dilde kızarıklık ve ağızda yaralar görülebilir.
  • Bacaklarda kasılmalar veya gece bacaklarda huzursuzluk yine B12 eksikliğinin belirtileri arasında yer alır.

TEDAVİSİ

B12 vitamini eksikliği eğer uzun süre tedavi edilmezse sinir sisteminde geri dönüşü olmayan hasarlara ve kemik iliği yetmezliğine neden olabilir. Ancak telaş etmenize gerek yok. B12 vitamini içeren yiyecek tüketmeseniz bile mevcut B12 birikiminizin tamamen tükenmesi ve ağır belirtilerin ortaya çıkması 2 yılı bulur.

B12 eksikliğinizin belirlenmesi için öncelikle doktorunuza başvurmanız ve kan tahlili yaptırmanız gerekiyor. Doktorunuz önermedikçe vitamin bile olsa ilaç kullanmamanızı hatırlatmakta fayda var. Doktorunuz tahlil sonucunuza göre size ihtiyacınız olan dozu reçete edecektir. B12, tablet veya ampül şeklinde reçete edilebilir. Tableti her gün almanız gerekirken iğneyi genellikle ayda bir olmanız gerekecektir.

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