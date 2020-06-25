Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Esas olarak hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini, vücutta birçok önemli fonksiyonda görev alıyor. Sinir hücrelerinin yapısında bulunduğundan bu sinir sisteminin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için B12 vitamininin yeterli miktarda bulunması gerekiyor. Ayrıca hücre bölünmesi ve çoğalmasında, yani vücudun kendini yenilemesinde de görev alıyor.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

B12 vitamininin en çok bulunduğu besin grubu hayvansal gıdalar. Hayvansal gıdalar arasında en fazla karaciğer ve böbrekte, en az ise yumurta, süt ve süt ürünlerinde bulunuyor. Eğer yeterince ve düzenli şekilde hayvansal gıda ile besleniyorsanız ve sindirim sisteminizle alakalı herhangi bir rahatsızlığınız yoksa B12 eksikliğinin görülme ihtimali oldukça düşük. Ancak eğer vejetaryen beslenmeyi tercih ediyorsanız, intrinsik faktör eksikliği ya da yetersizliğine sahipseniz ince bağırsaklarınızda ve midenizde herhangi bir harabiyet ve patoloji mevcut ise B12 vitamini eksikliği görülme ihtimaline daha yakınsınız demektir. Bu vitamin eksikliğinde vücutta kansızlık gözlenebilir ancak daha önemli etkisi beyin ve sinir dokusunda gözlenir.