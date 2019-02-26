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Diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesine geçici durdurma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 22:03 | Son Güncelleme

İspanya'da Madrid mahkemesi, "güvenliğin sağlanmadığı" gerekçesiyle diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesini geçici olarak durdurma kararı aldı

MADRİD (AA) - İspanya'da Madrid 3 numaralı İdari Mahkemesi, "güvenliğin sağlanmadığı" gerekçesiyle diktatör General Francisco Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesinin geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, İspanya hükümetinin aldığı ve meclis tarafından da onaylanan Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işlemi için sunulan planın güvenlikle ilgili bazı boşluklar taşıdığına kanaat getirdi.

Diktatör Franco'nun cesedinin çıkarılması için sunulan "teknik ve mekanik garantilerin çalışanlar için hayati risk taşıyabileceğini" belirten mahkeme hakimi, kalıntıların olduğu 2 ton ağırlığındaki granit levhayı kaplayan mermerin çıkarılması işleminde güvenlik sorunu olabileceğini kaydetti.

İspanya'da geçen yıl haziran ayında iktidara gelen ve 28 Nisan'da erken genel seçime gitme kararı alan sosyalist azınlık hükümeti, diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi konusuna öncelik vermişti.

Başbakan Pedro Sanchez'in inisiyatifiyle 24 Ağustos'ta diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkartılmıştı.

İspanyol meclisinde de onaylanan kararname sonrası hükümet yetkilileri ilk olarak aralık, daha sonra da ocak ayı sonunda diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına dair açıklamalar yapmış ancak bunu sonuçlandırmamıştı.

Hükümet son olarak 15 Şubat'ta diktatör Franco'nun mezar yerinin taşınacağı yere karar vermesi için ailesine 15 gün süre tanımıştı.

Madrid'deki "Francisco Franco Ulusal Vakfı", hükümetin, Franco'nun mezar yerini değiştirme kararının yasa dışı olduğunu savunuyor.

İspanya'da İç Savaş ve sonrasında, 1936-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, kendisinin ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilika'da diktatör Franco'nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarı ile İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybedenlerden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da burada bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini planlıyor.

Ancak 28 Nisan'daki genel seçimlerde sağ partilerin iktidara gelmesi durumunda diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işleminin dondurulması bekleniyor.

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