Diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesine geçici durdurma

MADRİD (AA) - İspanya'da Madrid 3 numaralı İdari Mahkemesi, "güvenliğin sağlanmadığı" gerekçesiyle diktatör General Francisco Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesinin geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, İspanya hükümetinin aldığı ve meclis tarafından da onaylanan Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işlemi için sunulan planın güvenlikle ilgili bazı boşluklar taşıdığına kanaat getirdi.

Diktatör Franco'nun cesedinin çıkarılması için sunulan "teknik ve mekanik garantilerin çalışanlar için hayati risk taşıyabileceğini" belirten mahkeme hakimi, kalıntıların olduğu 2 ton ağırlığındaki granit levhayı kaplayan mermerin çıkarılması işleminde güvenlik sorunu olabileceğini kaydetti.

İspanya'da geçen yıl haziran ayında iktidara gelen ve 28 Nisan'da erken genel seçime gitme kararı alan sosyalist azınlık hükümeti, diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi konusuna öncelik vermişti.

Başbakan Pedro Sanchez'in inisiyatifiyle 24 Ağustos'ta diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkartılmıştı.