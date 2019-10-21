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Diktatör Franco'nun tabutu resmi törensiz taşınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 22:36 | Son Güncelleme

Hükümet yetkilileri, diktatör Francisco Franco'nun tabutunun taşınması sırasında İspanya bayrağı ya da askeri merasim olmayacağını açıkladı - Diktatör Franco için yapılacak dini töreni 1981'deki başarısız darbe girişimine öncülük eden yarbay Antonio Tejero'nun rahip olan oğlu yönetecek - Tabut, diktatör Franco'nun torunlarından oluşan aile üyelerinin omuzlarında anıt mezardan çıkartılarak, aile mezarlığına helikopterle taşınacak

MADRİD (AA) - İspanya hükümeti, 24 Ekim Perşembe günü Şehitler Vadisi'ndeki bazilikadan kemikleri çıkartılarak aile mezarlığına taşınacak diktatör Francisco Franco için hiçbir resmi tören yapılmayacağını açıkladı.

İspanya Başbakanlık Genel Sekreteri Felix Bolanos ve İletişim Devlet Sekreteri Miguel Angel Oliver, diktatör Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkartılarak eşinin gömüldüğü aile mezarlığına taşınmasıyla ilgili basına brifing verdi.

Hükümet yetkilileri, diktatör Franco'nun tabutunun taşınması sırasında İspanya bayrağı ya da askeri merasim olmayacağını açıkladı.

Tabutun, anıt mezarın dışına diktatör Franco'nun torunlarından oluşan aile üyelerinin omuzlarında taşınacağı ve bu sırada aileden 22 kişinin bulunacağı bildirildi.

Ölüye ve aileye saygı çerçevesinde Katolik inancına göre bazilikanın ve tabutun taşınacağı Madrid'in El Pardo ilçesindeki Mingorrubio Mezarlığı'nda dini tören olacağı ve sadece aile üyelerinin katılacağı açıklandı.

Yetkililer, diktatör Franco için gerçekleştirecek dini töreni, 23 Şubat 1981'de İspanyol Meclisinde yapılan ve başarısız olan darbe girişimine öncülük eden yarbay Antonio Tejero'nun rahip olan oğlunun yöneteceği bilgisini paylaştı.

Diktatör Franco'nun tabutunun, Şehitler Vadisi'nden 50 kilometre uzaktaki El Pardo'ya yaklaşık 10 dakika süren helikopter uçuşuyla taşınması öngörülürken hava şartlarının kötü olması durumunda taşınma işleminin araçla yapılacağı belirtildi.

Şehitler Vadisi'ndeki bazilikanın içinde yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki mermer levhanın iki metre kadar altında olan diktatör Franco'nun çinko mühürlü tabutunun çıkarılması ve taşınması işleminin İspanyol devletine maliyetinin 63 bin avro olacağı açıklandı.

Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işlemine aile üyeleri dışında sadece bir adli tıp uzmanı, bir noter ve Adalet Bakanı Dolores Delgado katılacak.

Basın veya halkın, anıt mezara ya da El Pardo'daki aile mezarlığına yaklaşmasına izin verilmeyecek.

Öte yandan, diktatör Franco'nun tabutunun taşınmasının ardından Şehitler Vadisi'ndeki bazilikada açılan boşluğun, mermer ile tekrar kapatılacağı ve gelecek hafta bazilikanın yeniden halkın ziyaretine açılacağı ifade edildi.

- Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi süreci

İspanya'da Haziran 2018'de iktidara gelen sosyalist azınlık hükümeti, 2007 yılında çıkartılan Tarihi Bellek Yasası'nın uygulanması gerekçesiyle 24 Ağustos 2018'de diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı.

İspanyol Meclisinde de onaylanan kararname sonrası, hükümet yetkilileri önce aralık sonuna, daha sonra da ocak sonuna diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına ilişkin açıklamalar yapmış ancak sonuçlandıramamıştı.

Franco'nun torunlarının yaptığı itirazlar sonucu hükümetin kararı yargıya taşınırken Yüksek Mahkeme, hükümeti haklı bulup diktatörün mezar yerinin değiştirilmesi için onay vermişti.

Hükümet, 11 Ekim'deki Bakanlar Kurulu toplantısında diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işleminin en geç 25 Ekim'e kadar yapılması kararını almıştı.

İspanya'da iç savaş ve sonrasında 1936-1975'te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 58 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikaya defnedilmişti.

Bazilikada diktatör Franco'nun yanında faşist Falange Partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarıyla İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cenazelerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini planlıyor.

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