Diktatör Franco'nun tabutu resmi törensiz taşınacak

MADRİD (AA) - İspanya hükümeti, 24 Ekim Perşembe günü Şehitler Vadisi'ndeki bazilikadan kemikleri çıkartılarak aile mezarlığına taşınacak diktatör Francisco Franco için hiçbir resmi tören yapılmayacağını açıkladı. İspanya Başbakanlık Genel Sekreteri Felix Bolanos ve İletişim Devlet Sekreteri Miguel Angel Oliver, diktatör Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkartılarak eşinin gömüldüğü aile mezarlığına taşınmasıyla ilgili basına brifing verdi. Hükümet yetkilileri, diktatör Franco'nun tabutunun taşınması sırasında İspanya bayrağı ya da askeri merasim olmayacağını açıkladı. Tabutun, anıt mezarın dışına diktatör Franco'nun torunlarından oluşan aile üyelerinin omuzlarında taşınacağı ve bu sırada aileden 22 kişinin bulunacağı bildirildi. Ölüye ve aileye saygı çerçevesinde Katolik inancına göre bazilikanın ve tabutun taşınacağı Madrid'in El Pardo ilçesindeki Mingorrubio Mezarlığı'nda dini tören olacağı ve sadece aile üyelerinin katılacağı açıklandı. Yetkililer, diktatör Franco için gerçekleştirecek dini töreni, 23 Şubat 1981'de İspanyol Meclisinde yapılan ve başarısız olan darbe girişimine öncülük eden yarbay Antonio Tejero'nun rahip olan oğlunun yöneteceği bilgisini paylaştı.

Diktatör Franco'nun tabutunun, Şehitler Vadisi'nden 50 kilometre uzaktaki El Pardo'ya yaklaşık 10 dakika süren helikopter uçuşuyla taşınması öngörülürken hava şartlarının kötü olması durumunda taşınma işleminin araçla yapılacağı belirtildi. Şehitler Vadisi'ndeki bazilikanın içinde yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki mermer levhanın iki metre kadar altında olan diktatör Franco'nun çinko mühürlü tabutunun çıkarılması ve taşınması işleminin İspanyol devletine maliyetinin 63 bin avro olacağı açıklandı. Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işlemine aile üyeleri dışında sadece bir adli tıp uzmanı, bir noter ve Adalet Bakanı Dolores Delgado katılacak. Basın veya halkın, anıt mezara ya da El Pardo'daki aile mezarlığına yaklaşmasına izin verilmeyecek. Öte yandan, diktatör Franco'nun tabutunun taşınmasının ardından Şehitler Vadisi'ndeki bazilikada açılan boşluğun, mermer ile tekrar kapatılacağı ve gelecek hafta bazilikanın yeniden halkın ziyaretine açılacağı ifade edildi. - Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi süreci