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  4. Dilan-Engin Polat, Tayyar Taylan-Özlem Öz ve Tuzlaspor soruşturmalarında yeni gelişme!

Dilan-Engin Polat, Tayyar Taylan-Özlem Öz ve Tuzlaspor soruşturmalarında yeni gelişme!

10.01.2024 18:29 | Son Güncelleme:
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Dilan-Engin Polat, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çiftinin soruşturması ile Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasa dışı bahis soruşturmalarının yeni savcıları belirlendi. Üç önemli soruşturmayı daha önce Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü yürütüyordu, Kökçü’nün görev yerinin değiştirilmesiyle adı gündemdeki üç soruşturma için 3 farklı savcı görevlendirildi.

Dilan-Engin Polat, Tayyar Taylan-Özlem Öz ve Tuzlaspor soruşturmalarında yeni gelişme!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatılmıştı. Polat ailesine yönelik soruşturmada Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 büyük soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından tarafından 21 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan kararnameyle Gökalp Kökçü’nün görev yeri değiştirilmişti. Savcı Gökalp Kökçü Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti.

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3 SORUŞTURMAYA 3 YENİ SAVCI

Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ile Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmaları için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 farklı savcı görevlendirildi. Daha önce 3 büyük soruşturmayı tek savcı yürütürken, her soruşturma için bir savcı görevlendirildi. (DHA)

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Dilan Polat Tayyar Öz
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