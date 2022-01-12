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Dilara Yıldız eski nişanlısı Oktay Dönmez'in tehdit mesajlarını anneannesine anlatmış! "İstanbul'a kadar konuşalım"

12.01.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Avukat Dilara Yıldız'ın, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dilara Yıldız'ın Samsun’da yaşayan anneannesi Sevim Akyel, yılbaşında ziyarete gelen torununun, dönüş yolunda kendisini arayarak aldığı tehdit mesajlarını anlattığını söyledi. Akyel de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul’a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" dediğini anlattı. İşte Türkiye'nin konuştuğu Dilara Yıldız cinayetinde ortaya çıkan yeni detaylar!

Dilara Yıldız eski nişanlısı Oktay Dönmez'in tehdit mesajlarını anneannesine anlatmış! "İstanbul'a kadar konuşalım"

Tuzla’da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın Samsun’un Bafra ilçesindeki akrabaları büyük üzüntü yaşıyor. Yılbaşında memleketi Samsun’a gelerek, anneannesini ve dayılarını ziyaret ettiği öğrenilen Yıldız’ın dönüş yolunda telefonla görüştüğü anneannesi Sevim Akyel’e "Anneanne, İstanbul’a kadar seninle konuşalım" diyerek aldığı tehdit mesajlarını anlattığı ortaya çıktı. Akyel’in de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul’a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" uyarılarında bulunduğu öğrenildi.

Anneanne Akyel, torununun zor şartlarda okuduğunu belirterek, "Çok zor şartlar altında kızımızı okuttuk. Avukat olmak en büyük hayaliydi ve başardı. Olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi.

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‘BİLSEK, BAŞINDA NÖBET TUTARDIK’

Dayı Savaş Akyel de "Biz o adamla nişanlanmasını hiç istemedik. Annesi de çok karşı çıktı ama çocuğumuzun başına gelecek varmış, engelleyemedik. Tehdit mesajları aldığını öldükten sonra öğrendik. Öncesinde bilsek, biz onun başında nöbet tutardık. Çok üzgünüm" diye konuştu.

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Dilara'nın diğer dayısı Suat Akyel ise "Bu adamla 15 gün nişanlı kaldı. Hiç istememiştik sonradan o da nişanını attı. Bu adam ilk önce kendisini subay olarak tanıttı. 'İzmir’de görevliyim' demiş, 'İşi gücü bırakayım da senin yanında çalışayım' demiş. Dilara o gün bıraktı çocuğu. Dilara’nın peşini hiç bırakmadı, tehdit mesajları yazdı kızıma, sürekli öldürme mesajları yazdı. Ben mesajları okumadım, kaybettikten sonra öğrendik" dedi.

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‘AŞIRI İYİ NİYETLİYDİ'

Dilara’yı gözü gibi bakıp büyüttüklerini anlatan Savaş Akyel, “Her şeyden sakındık, her şeyden koruduk, elimizden gelen ne varsa her şeyi yaptık. Avukat olması için her şeyi yaptık sonun da avukatlığı kazandı, avukat oldu. Avukat olduktan sonra ‘Dayı çevreme de yardımcı olacağım’ dedi. Çok değişik bir çocuktu. Dilara sokakta aç kedi köpek görse onlara mama verirdi. Aşırı iyi niyetli bir kızdı. Yüreğimiz yanıyor. Sonra bu eski nişanlısıyla tanışıyor, arkadaşlık yapmaya başlıyor. Bir şekilde Dilara’yı kandırıyor. Kendisini asker olarak tanıtıyor, kızın aklına giriyor. Ailesi sonra haber veriyor, 'Biz söz nişan istiyoruz' diyorlar. Nişandan sonra hal ve hareketleri değişiyor, kendisini gösteriyor. Bir süre sonra kızımız onun asker olmadığını anlıyor. ‘Sen dediğin gibi değilsin, yalan söylüyorsun’ diyor ve tartışmaya başlıyorlar" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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