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  4. Dilber elbisesiyle pavyon dansı yaptı! TikTok fenomeni Mükremin Gezgin yine sosyal medyayı salladı

Dilber elbisesiyle pavyon dansı yaptı! TikTok fenomeni Mükremin Gezgin yine sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 15:32 | Son Güncelleme:
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İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı çok konuşuldu. Elbisesiyle, dansıyla büyük ses getiren bu karakter adeta bir furya haline geldi. Ünlü isimler de tek tek Dilber dansı yapıp paylaştı. Şimdi de son olarak askere çağırıldığını söyleyen TikTok fenomeni Mükremin Gezgin Dilber elbisesiyle pavyon dansı yaptı.

Dilber elbisesiyle pavyon dansı yaptı! TikTok fenomeni Mükremin Gezgin yine sosyal medyayı salladı

Son dönemde açıklamaları ve özel hayatıyla ilgili itiraflarıyla gündemden düşmeyen TikTok fenomeni Mükremin Gezgin bu defa Dilber akımına uydu.

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı uzun süre konuşuldu. Büyük ses getiren bu karakterin ardından birçok tartışma yaşandı.

kapak dilber

Bazı kesimler sahneleri eleştirirken bazı kesimler de Dilber'i bir akım haline getirdi. Dansıydı, elbisesiydi derken ünlü isimler tek tek Dilber dansı videoları paylaşmaya başladı.

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Bu akıma uyan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, Dilber elbisesi giyip pavyon dansı yaptı.

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Videosunu 'İşte gerçek kadın' notu ile paylan Gezgin'in bu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Mükremin Gezgin'e sosyal medyada; 'Çarşı izninde giyersin', 'Senden Dilberay olur', 'Gözlerimden özür dilerim' gibi yorumlar yapıldı.

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Hazar Ergüçlü Mükremin Gezgin ele karakteri
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