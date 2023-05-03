Dileklerinizin hepsi gerçekleşebilir! Hıdırellez'de nasıl dilek tutulur?

Hızır ve İlyas'ın yer yüzünde buluştukları gün olarak bilinen Hıdırellez, birçok ülkede kutlanıyor. Ülkemizde de her sene dilekler tutulan bu günde yazılan ve çizilen dileklerin gerçek olacağına inanılıyor. Ancak birçok kişi Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir bilmiyor. Oldukça basit bir yöntemi bulunan Hıdırellez dilek ritüellerini öğrenerek her sene istediklerinizin gerçek olması için çeşitli uygulamalar yapabilirsiniz.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan hıdırellez Türkiye’de Hıdırellez her sene 5 - 6 Mayıs'ta kutlanmaktadır.

HIDRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?

5 Mayıs gecesi dilekler bir kağıda çizilir ve gül ağacının altına konulur. Bunun için bir kağıda dileklerinizi yazıp güle asabileceğiniz gibi, altına toprak ya da taşla isteğinizin şeklini çizebilirsiniz. Yani ev istiyorsanız ev, araba istiyorsanız araba çizin. Gül ağacının dibine mutlaka para da bırakın. Bu parayı sabah erkenden alacak ve cüzdanınıza koyacaksınız. O para ile paranızın berekli olacağı ve cüzdanınızdan paranın hiç azalmayacağına inanılır.

Evlenmek isteyen ama bir türlü evlenemeyen kızların başlarının üzerinde yeni kilit açılır. Bu sayede kısmetlerinin de açılacağı düşünülür.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR, HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILIR?

Hıdrellez günü yoğurt çalınır ama maya konulmaz. Maya konulmadan yoğurt tutarsa eve Hızır gelmiş demektir. Hıdrellez sabahı bir akarsu kenarına çamurdan ev yapılır ve içine buğday konulur. Bunun nedeni buğdayın o yıl eve bolluk ve bereket getireceği inancıdır.

5 Mayıs günü kırlardan 41 çeşit ot ve küçük temiz taşlar toplanır. Toplanan otlar bir suya konur ve o suyla Hıdrellez sabahı yüz yıkanır. Bu suyun yüze iyi geldiği söylenir. Hıdrellez sabahı kahvaltıda yumurta kaynatılır. Bu yumurtalar çocuklara yedirilir. Hıdrellez yumurtasının güç vereceği düşünülür. Kuru baklagiller bir torba içinde bahçedeki ağaçlara asılır. Hıdrellez Günü çevredeki açlar doyurulur, yemekler paylaşılır. Paylaşmanın sonraki dönemlerde bolluk ve bereket getireceğine inanılır.

5 Mayıs gecesi Hıdrellez ateşi yakılır ve üzerinden atlanır. Ateşin üzerinden atlanırken dilenen dileğin o yıl gerçek olacağına inanılır. Hıdrellez gecesi (5 Mayıs gecesi) evin kapısına söğüt dalı asılır.

HIDIRELLEZ'DE İLERİDE EVLENECEĞİN KİŞİYİ RÜYANDA GÖRMEK İÇİN

Hıdırellez akşamı uyumadan önce tuz yiyen ve kimseyle konuşmadan uyuyan kızların rüyalarında ileride evlenecekleri kişiyi gördükleri inancı vardır.



