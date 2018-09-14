HABER

Dilenci döviz bürosu gibi çalışmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 15:02 | Son Güncelleme

-ÜZERİNDEN NEPAL PARASI BİLE ÇIKTI Haber: İstanbul DHA Pendik’te yakalanan yabancı uyruklu dilenci şaşırttı.

-ÜZERİNDEN NEPAL PARASI BİLE ÇIKTI Haber: İstanbul DHA Pendik’te yakalanan yabancı uyruklu dilenci şaşırttı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda dilencilik yaptığı tespit edilen kişinin üzerinden döviz bürolarında bile bulunmayan on beş farklı birimde para çıktı. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Azeri uyruklu dilencinin üzerinden 2 Bin 500 Türk Lirasının yanında 530 Euro ve 421 Amerikan doları çıktı. Bu paraların yanı sıra dilencinin üzerinde İran Riyali’nin yanında Suudi Arabistan Riyali, Katar Riyalı, Kuveyt Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Umman Sultanlığına ait Riyal ve Baisa olmak üzere altı Körfez ülkesinin parası bulundu. Körfez ülkelerine ait paralarla birlikte Lübnan Lirası ve Libya Dinarı'na da el kondu. NEPAL PARASI BİLE VAR Yerkürenin en kuzeyinde yer alan ülkelerden İsveç’e ait Kron’un yanı sıra Nepal’e ait Rupi de dikkat çeken paralar arasında yer aldı. Sanskrit alfabesi ile yazılı Hindistan Rupisi ve Kril Alfabesiyle yazılı Rus Rublesi ise diğer dikkat çeken paralar oldu. Dört farklı alfabe (Latin, Arap, Kril, Sanskrit) ile yazılı olan banknotların hangi ülkelere ait olduğunun belirlenmesi Zabıta personelinin uzun süresini aldı. El konulan, toplam değeri yaklaşık On İki Bin Türk Lirasını bulan dövizler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi hükmü gereği belediye Encümeni Kararıyla kamuya aktarılmak üzere Türk lirasına çevrildi.

PARTNERMotosikletten düştüMotosikletten düştü
fotoğraflar// İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısıfotoğraflar// İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı
Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi Ankara'da yapılacakUluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi Ankara'da yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Mersin'de cuma namazı esnasında gölgelik devrildi! Yaralılar var

Mersin'de cuma namazı esnasında gölgelik devrildi! Yaralılar var

FETÖ'nün kilit ismi Manisa'da yakalandı

FETÖ'nün kilit ismi Manisa'da yakalandı

TSK duyurdu: 54 terörist öldürüldü!

TSK duyurdu: 54 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.