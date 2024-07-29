Dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı! Bir ayda asgari ücretlinin aylık kazancından fazla kazanıyor

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile polislerin işbirliğiyle, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından tek tek yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek aramadan geçirildi.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 10 BİN 780 LİRA ÇIKTI

Yapılan aramalar sonucunda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu. Ardından dilencilere kabahatler kanunundan işlem yaptı. Yapılan incelemede dilencinin 10 bin 780 liranın bir günde topladığı para miktarı olduğu öğrenildi.

‘‘ASGARİ ÜCRETLİNİN KAZANCINI BİR GÜNDE KAZANIYOR’’

Elazığ Belediyesi Zabıta Amiri Kadir Temur, yapılan dilenci operasyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Temur, “Bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığımız dilenci operasyonunda Gazi Caddesi üzerinde dilencilik yapan şahıs yakalanarak karakola getirildi. Yapılan üst aramaları sonucunda şahsın üzerinde 10 bin 780 lira para çıkmıştır. Şahıs adına tutanak tutularak kayıt altına alınmıştır ayrıca şahsa yönelik idari tespit tutanağı düzenlenmiştir. Vatandaşlarımıza şunları söylemek istiyoruz. İnsanlarımızın dini duygularını istismar ederek günlük kazançlarını görüyorsunuz. Bir günde 10 bin 780 lira para kazandı. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür insanlara yardımda bulunmasınlar. İhtiyaç sahiplerine yardım etsinler. Dilenci aldığımız zaman vatandaşlarımız bize müdahale ederek karışmamızı söylüyorlar fakat işi olmayan birisinin günlük kazancı 10 bin 780 liradır. Asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın 1 ayda kazandığı parayı bu vatandaşlar bir günde bu kadar para kazanıyorlar” şeklinde açıklamada bulundu. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır