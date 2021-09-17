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  4. Dilencinin birkaç saatte toplandığı para şaşkına çevirdi

Dilencinin birkaç saatte toplandığı para şaşkına çevirdi

17.09.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de zabıta evinin yandığını belirterek dilenen kişiyi yakalarken, birkaç saat içerisinde topladığı tahmin edilen 860 TL’ye el koydu.

Dilencinin birkaç saatte toplandığı para şaşkına çevirdi

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, evinin yandığını ve bir işte çalışamadığını iddia eden kişinin duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para istediği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, devlet hastanesinin çevresinde, elinde evinin yandığını ve kardeşlerine bakmak zorunda olduğunu gösteren bir kağıt parçası dağıtan kişiyi zabıta karakoluna götürdü.

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ÜZERİNDEN 860 TL ÇIKTI

Bartın’dan Düzce’ye geldiği anlaşılan kişinin, sabah saatlerinden 11.00’e kadar topladığı 860 TL kayda alındı. Zabıta ekipleri, dilenen kişiyi bir daha dilenmemesi konusunda uyarıp, Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uyguladı.

Kaynak: DHA


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Düzce
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