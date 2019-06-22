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Dilucu'ndaki PKK saldırısı drone savar sistemiyle önlenmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE- Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında bulunan PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü 'drone'un, Aselsan Milkar 5S drone savar sistemi ile tespit edilerek etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Dilucu'ndaki PKK saldırısı drone savar sistemiyle önlenmiş

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- TÜRKİYE- Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında bulunan PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü 'drone'un, Aselsan Milkar 5S drone savar sistemi ile tespit edilerek etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Aralık ilçesi Şehit Bülent Aydın Hudut Takım Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında, EYP yüklü drone ele geçirildi. Drone'un bulunduğu bölge boşaltılıp, güvenlik şeridi çekildi. Sınır kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, İl Emiyet Müdürlüğü'ne bağlı patlayıcı imha timi, bölgeye sevk edildi. EYP yüklü drone, imha edildi. Dilucu Sınır Kapısı, 7 saat sonrası yeniden giriş ve çıkışlara açıldı.
PKK'lı teröristler tarafından gönderildiği belirlenen patlayıcı yüklü 'drone'un, 5’inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki Dilucu bölgesinde bulunan Aselsan Milkar 5S drone savar sistemiyle tespit eidilerek, etkisiz hale getirildi belirtildi. Sistemin, 15 kilometreye kadar etkili olduğu öğrenildi.

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Dilucu'ndaki PKK saldırısı drone savar sistemiyle önlenmişDilucu'ndaki PKK saldırısı drone savar sistemiyle önlenmişDilucu'ndaki PKK saldırısı drone savar sistemiyle önlenmiş

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