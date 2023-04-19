HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Din görevlileri buldu! Enkazın üstündeki poşetten desteler halinde dolar çıktı…

Din görevlileri buldu! Enkazın üstündeki poşetten desteler halinde dolar çıktı…

19.04.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin yaşattığı yıkımın ardından dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Depremde hayatını kaybeden arkadaşının evinin olduğu enkaza gelen 2 din görevlisi, poşette 57 bin dolar bulunca hemen emniyete gidip parayı teslim etti.

Din görevlileri buldu! Enkazın üstündeki poşetten desteler halinde dolar çıktı…

Kahramanmaraş’taki bir enkazda din görevlileri 57 bin dolar buldu, polise teslim etti. Kahramanmaraş’ta depremde 3 çocuğuyla hayatını kaybeden arkadaşının vefat ettiği binanın enkazına gelen 2 din görevlisi, poşette 57 bin 805 dolar bulunca hemen emniyete gidip parayı polise teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Onikişubat ilçesi Hilal Apartmanı'nda ikamet eden Kur'an kursu öğreticisi Mahmut Samir Demir ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 73 gün geçtikten sonra il dışında oldukları için cenazelerine katılamayan 15 yıllık arkadaşı, 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu öğreticileri Mehmet Gün ve Taha Hannan, apartmanın enkazına gelip dua etti.

2

Dua sonrası enkazın üzerinde bir poşetteki paraları fark eden Gün ve Hannan, poşeti emniyete götürüp polis ekiplerine teslim etti. Bulunan paranın 57 bin 805 dolar olduğu belirtildi.

3

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kur'an kursu hocalarından Mehmet Gün, depremde hayatını kaybeden arkadaşının cenaze namazına katılamadığını belirterek, "Taha hocamla beraber evin olduğu yere bir gidelim en azından Sami Hocamızın ve çocuklarının enkazında bir dua edelim dedik. Niyetimiz bu şekildeydi. Duamızı yaptık. Daha sonra eskileri yad ederek duygulandık. Enkazın üstündeyken parayı gördük. Biz de bir vatani görev olarak bunu hemen emniyete götürüp teslim etmemiz gerektiğini düşündük. Bir Müslümanın yapması gerekeni yaptık. Depremden 3 gün önce buraya taşındı. Burada 3 çocuğuyla beraber rahmetli oldu. Eşi kurtuldu ve fizik tedavisi oluyor. Bizim hocamız, 15 yıllık bir mazimiz var kendisiyle. Rabbim inşallah bir daha böyle depremler yaşatmasın" dedi.

5

Vefat eden Mehmet Samir Demir’de hafızlığını yapan Kur'an kursu hocalarından Taha Hannan ise, "Hafızlığımı kendisinde yapıp kendisinde bitirdim. Kur'an-ı Kerim tekrarı yaparken kendisiyle yaşadığımız hatıralar aklıma geliyor. Mehmet hocamla burada geçmişi hatırlarken poşeti gördük. Bu poşeti açtığımız zaman bayağı yüklü bir dolar bulduk. Vatani görev olarak polise teslim ettik. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

4

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AYM'den numara taşıma kararı! 'Mülkiyet hakkının ihlali'AYM'den numara taşıma kararı! 'Mülkiyet hakkının ihlali'
CHP'den gelen teklifi duyurdu! "Tam da şimdi beklediğimiz oluyor"CHP'den gelen teklifi duyurdu! "Tam da şimdi beklediğimiz oluyor"
Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş dolar haberler enkaz

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak

YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak

Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!

Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

İlginizi Çekebilir

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.