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  4. Dinamit yüklü kamyon yürekleri ağza getirdi! Facianın eşiğinden dönüldü

Dinamit yüklü kamyon yürekleri ağza getirdi! Facianın eşiğinden dönüldü

14.10.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Kırıkkale'de meydana geldi. Dinamit yüklü kamyonun lastiğinde yangın çıktı. Sürücü dumanı fark edip hemen aracı durdurdu. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü ve facia önlenmiş oldu.

Dinamit yüklü kamyon yürekleri ağza getirdi! Facianın eşiğinden dönüldü

Ankara'dan Giresun'a gitmekte olan E.S. yönetimindeki dinamit yüklü kamyonun, seyir halindeyken Kırıkkale- Samsun kara yolu 15'inci kilometresi, Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında arka lastiğinde yangın çıktı.

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SÜRÜCÜ FARK ETTİ

Dumanı fark eden sürücü, kamyonu sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürüldü. Hasar oluşan dinamit yüklü kamyon güvenli bölgeye çekildi. (DHA)

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