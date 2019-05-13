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Dinamitle balık avlamak isterken canından oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

Batman’da balık avlamak isteyen bir kişinin elinde dinamit patladı.

Batman’da balık avlamak isteyen bir kişinin elinde dinamit patladı. Ağır yaralanan şahıs, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay Beşiri ilçesi Garzan Çayı’nda meydana geldi. Çayda dinamitle balık avlamak isteyen Süleyman S. isimli vatandaşın elindeki dinamit henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı infilak etti. Patlama sonrası ağır yaralanan Süleyman S. vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı Süleyman S’.nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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