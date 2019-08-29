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Dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

YOZGAT merkeze bağlı Çadırardıç köyünde Durmuş E. (42), 2 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Y.T.'yi (37) bıçakladı.

Dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT merkeze bağlı Çadırardıç köyünde Durmuş E. (42), 2 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Y.T.'yi (37) bıçakladı. Yaralı halde tek katlı evin balkonundan atlayarak kaçan Y.T., hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Durmuş E., mahkemece tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Durmş E. ile dini nikahlı eşi Y.T. arasında, evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Durmuş E., mutfaktan aldığı bıçak ile Y.T.'yi karın bölgesinden bıçakladı. Y.T., yaralı halde tek katlı evin balkonundan atlayarak, komşularından yardım istedi. Komşuların haber vermesiyle jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı kadın, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayın ardından kaçan Durmuş E., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Üzerinde bulunan uyuşturucu maddeye el konulan Durmuş E.'nin, 19 ayrı suçtan arandığı da belirlendi. Durmuş E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı

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