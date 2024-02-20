Dini nikahlı eşini bıçakladı, kendini bakın nasıl savundu! 'Canımı kurtarmak için...'

Dehşete düşüren olay, dün saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İşçi emeklisi Cumali E., iddiaya göre, dini nikahla birlikte yaşadığı Emine A.’ya sık sık psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Olay günü çift arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Cumali E., Emine A.’yı darbetti. Kadın, çocuğunun gözü önünde Cumali E.’yi mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla karnından yaraladı.

Cumali E. kanlar içinde yere yığılırken, Emine A. ise komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Cumali E., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Emine A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

'CANIMI KURTARMAK İÇİN BIÇAKLADIM'

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Emine A., ifadesinde, “Sürekli şiddet uyguluyordu. Sabah yine bağırıp, beni darbetti. Artık dayanamadım. Canımı kurtarmak için bıçakladım” dedi.

Hastanede tedavisi süren Cumali E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Emine A.’nın ise emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





