Dinlenmeyle geçmeyen kalça ağrılarına dikkat

Ankilozan spondilit hastalığının, kadınlara oranla erkeklerde yaklaşık 3 kat daha fazla görüldüğünü ve genellikle 20'li yaşlardan sonra ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Tacettin Mirzaoğlu, hastalara doğru ve yeterli tedavi uygulanmadığı takdirde sorunun ilerlemeye devam ettiğini ve ağrının da giderek artış gösterdiğini söyledi.

Bel kısmında belirgin bir ağrı olmaksızın kalçanın bazen tek bazen de iki tarafında ortaya çıkan ankilozan spondilit hastalığının, bel fıtığındaki ağrıdan farklı olarak dinlenme ile azalma göstermediğini aksine arttığını aktaran Uzm. Dr. Mirzaoğlu, "Özellikle 40 yaş öncesi hastalarda, sabahları uyandıktan ya da uzun istirahatten sonra belde 1 saatten fazla süren tutulma varsa ve bu tutulma egzersizle azalıyorsa, hastanın bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına başvurması önemlidir. Tedavide temel amaç ağrının azaltılması, vücut pozisyonunun ve eklem hareketliliğinin korunmasıdır. Başarı şansının artması için de egzersizlerin, fizik tedavinin ve ilaç tedavisinin birlikte uygulanması gerekir. Sürekli ve düzenli yapılan egzersizlerle omurga hareketlerinin korunması amaçlanır. İlaç tedavisinde klasik ilaçlar ve yeni geliştirilen biyolojik ilaçlar kullanılır. Klasik ilaçların başında iltihap mekanizmasını baskılayan ağrı kesiciler ön plandadır. Bu ilaçlar ağrı gidermeye ve hastaların sabah rahat bir şekilde uyanmalarına katkı sunmaktadır” dedi.