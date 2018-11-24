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Dinler ve Diller Korusu'ndan öğretmenlere konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 21:43 | Son Güncelleme

Mardin’de, Öğretmenler Günü dolayısıyla Dinler ve Diller Korusu Türkçe, Arapça, Kürtçe, Süryanice ve Ermenice türküler seslendirildi

MARDİN (AA) - Mardin’de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Dinler ve Diller Korusu konser verdi.

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, yöreye ait şarkı ve türküler seslendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Mazruna Gösteri Topluluğu yöresel oyunlar oynadı, imamlardan oluşan ilahi grubu ve Kırklar Kilisesi İlahi Grubu ise ilahiler okudu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Gün içerisinde öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerine anımsatan Yaman, şöyle konuştu:

“Şehitlikleri, emekli ve hasta öğretmenleri ziyaret ettik. Finali ise Dinler ve Diller Korusu ile yaptık. Bu koronun Mardin’in sokaklarında konuşulan dillerle repertuvarları var. Türkçe, Arapça, Süryanice, Kürtçe ve Ermenice türküler seslendirildi. Bu konseri tüm öğretmenlerimize armağan ediyoruz. Kentimizde hem farklı diller hem de farklı dinler yüzyıllardır bir arada yaşıyor. Birbirlerini özümseyerek farklı kültürler oluşturmuşlar. Kentimizin bu durumu inşallah bütün dünyaya örnek olur ve birlikte yaşama kültürümüz bütün dünyaya hakim olur."

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