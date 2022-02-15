Dinmek bilmeyen boyun ağrılarına çözüm bulundu! Bu basit ama etkili egzersizlerle boyun ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz

Uzun süre bilgisayar ya da telefon kullanmak gibi faktörlerin yol açtığı duruş bozuklukları, boyun ağrılarını kaçınılmaz kılıyor. Siz de bu dayanılmaz ağrılardan şikayetçiyseniz size basit ama etkili çözüm önerilerimiz var. Düzenli olarak yapacağınız boyun egzersizleri ile ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. İşte, hayat kurtaran o egzersizler...

CHIN TUCK EGZERSİZİ

Harekete başlamadan önce ayakta dik duruş pozisyonuna geçin ve boynunuzu gevşek bırakın.

"Gıdı çıkarma egzersizi" olarak da bilinen bu hareket için başınızı ileri geri pozisyonda hareket ettirin.

Dilerseniz elinizle çenenize destek verebilirsiniz.

Bu egzersizi yatar pozisyonda yapmak isterseniz başınızın altına küçük bir havlu koyun.

Havluya baskı uygulayarak başınızı geri itin.

Hareketi 3 set olarak 10 defa tekrarlayabilirsiniz.

BOYUN FLEKSİYON EGZERSİZİ

Oturarak veya ayakta, dik pozisyondayken başınızı yavaşça göğsünüze doğru indirin ve çenenizi göğsünüze değdirin.

5 saniye bekledikten sonra pozisyonunuza geri dönün.

Bu kez başınızı arkaya doğru itin.

Yine 5 saniye bekleyin ve ardından pozisyonunuza geri dönün.

HAVLU İLE BOYUN GERME EGZERSİZİ

Havluyu rulo haline getirin ve boynunuzun arkasından öne doğru geçirin. Bu sırada havlunun uç kısımları, ön tarafınıza bakmalı.

Sol kolunuz ile havlunun sağ tarafını tutun.

Kolunuzu 90 derecelik açıyla sabit tutun. Havluyu ise çene hizanıza kadar kaldırın.

Ardından sağ eliniz ile sol taraftaki havlunun ucunu tutun ve aşağı çekiyormuş gibi baskı uygulayın.

Havluyu aşağı doğru çekerken sol eliniz ile tuttuğunuz havlu yardımıyla başınızı sola çevirin.

5 saniye bekleyin ve pozisyonunuza geri dönün.

Aynı hareketi sağ tarafınız için de tekrarlayın.

BOYUN KASI RAHATLATMA EGZERSİZİ

Başınızı aşağı doğru indirin.

Çenenizi göğsünüze değdirerek önce sol omzunuza doğru çevirin. Ardından pozisyonunuza geri dönün.

Başınız öndeyken derin bir şekilde nefes almaya ve çevirirken nefes vermeye özen gösterin.

Bu hareketi sola doğru 10 defa uyguladıktan sonra sağ tarafınıza geçebilirsiniz.



