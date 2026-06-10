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Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü

Ev temizliğinin çoğu zaman gözümüzde büyümesinin nedenlerinden biri de saatlerce sürüyor olması... Oysa gerçekten hijyenik bir ev için saatlerinizi harcamak zorunda değilsiniz. İşte ev temizliği hakkında tüyolar!

Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü

1. Önce dağınıklığı toparlayın!

Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü 1
Eğer ortalığı toparlamadan direkt silmeye ve süpürmeye başlarsanız bu temizlik saatler sürebilir... Çünkü temizlik sırasında olduğu yere ait olmayan eşyaları kaldırmak ve yerlerine koymak işleri ciddi şekilde zorlaştırıyor. Temiz bir alan için önce toplamak şart.

2. Her odayı aynı anda temizlemeyin.

Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü 2


Temizliği yorucu yapan şeylerden biri de tüm evi tek seferde bitirmeye çalışmak. Yapmanız gereken şey oda oda ilerlemek. Bu sayede temizlik sırasında kargaşa olmasını da engellemiş olursunuz. Ayrıca alan alan gitmek psikolojik olarak da çok iyi hissettiriyor.

3. Zemini akıllı şekilde temizleyin!

Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü 3
Birçok kişi temizliğin en yorucu kısmını en sona bırakır. Çünkü paspas yapmak en çok zaman kaybettiren işlerden bir tanesi. Hele ki hala eski tip paspaslara sahipseniz... Bu noktada sizi harika bir ürünle tanıştıralım: Philips OneUp 5000 serisi! Temiz ve kirli suyu ayrı haznelerde tutması, kablosuz kullanım sunması ve 360 derece dönebilen başlığı gibi özellikleri sayesinde temizliğinizi kolayca halledin.

4. Toz almadan süpürge açmayın.

Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü 4
Birçok kişi önce yerleri süpürür ve daha sonra da toz alır. Bilinenin aksine bu oldukça yanlış. Çünkü toz alırken, toz tekrar zemine dökülür ve aynı işi iki kez yapmak zorunda kalabilirsiniz. Toz aldıktan sonra yerleri süpürerek işi tek seferde bitirin.

5. Mikrofiber bezi keşfedin.

Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü 5


Eski bezler çoğu zaman kiri yayarken, mikrofiber bezler ise tozu içine hapseder. Bunu temizlik yaparken çok daha fazla fark edeceksiniz. Ayrıca kimyasal kullanmadan bile etkili sonuç veriyor.

6. Temizlik ürünlerini birbiriyle karıştırmayın.

Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü 6
"Daha güçlü temizlesin" mantığı ile farklı ürünleri karıştırmak sanıldığının aksine sadece ortaya büyük bir tehlike yaratıyor. Özellikle çamaşır suyu en hassas yaklaşmanız gereken malzemelerden bir tanesi. Her yüzeyin kendine ait temizleyicisini kullanarak bu sorunu ortadan kaldırın.

7. En çok dokunulan yerleri sık temizleyin.

Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü 7
Gün içinde evde en çok temas edilen yerler arasında kumandalar, ışık düğmeleri, telefonlar ve masa yüzeyleri bulunuyor. Ama genelde detay gibi görüldüğü için de bu alanlar sık sık unutuluyor. Bu bölgeleri düzenli silmek de evin hijyenini artırıyor.

8. Banyoda kiri biriktirmeyin.

Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü 8


Bekletilince temizlemesi epey zorlaşan yerlerden biri de banyodur. Özellikle su lekeleri ve sabun kalıntıları bekledikçe iyice kalıcı hale geliyor. Duş öncesi birkaç dakikalık bir temizlik işlemi bile büyük fark yaratır.

9. Mutfakta bulaşık bırakmayın.

Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü 9
Mutfak kirleri beklediğinde yağ tabakası oluşmaya başlıyor ve temizlik çok daha uğraştırıcı hale geliyor. Yapacağınız adımlar oldukça basit. Yemek yaptıktan sonra tezgahı ve ocağı silmek ve lavaboyu temiz bırakmak. Böylece mutfağınız hiçbir zaman kirli görünmez.

10. Evinizi sık sık havalandırın.

Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü 10
Kapalı ve havasız evler temiz olsa bile havası boğucu hissettirebiliyor. Düzenli bir hava akışı ise kötü kokuları inanılmaz azaltırken, evi çok daha ferah hissettiriyor. Özellikle temizlik sonrası mutlaka evinizi havalandırın.

11. Her gün küçük bir bölgeyi temizleyin.

Dip köşe temizlikte saatler harcamadan hijyenik bir ev yaratmanın formülü 11


Tüm evi haftada bir kez saatlerce temizlemek yerine düzenli temizlik alışkanlığı edinin. Mesela bir gün çekmeceleri toparlayın, bir gün banyoyu temizleyin, diğer gün toz alın. Böylece sürekli dip köşe temizlik yapmak zorunda kalmazsınız.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik
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