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Diplomalı muskacının yaptıkları bir bir ortaya çıktı! '5000 yaşındayım, cinlerim var' dedi vücuduna sürdürdü...

02.02.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cin çıkarıyor, muska yazıyor hem de bunları diplomasıyla yapıyor! İstanbul'da yaşanan olay akıllara durgunluk veren cinsten, kızının son dönemde yaşadığı sorunlar sonrasında arkadaşlarının tavsiyesi üzerine psikoloğa giden bir anne orada gördüklerinden sonra büyük şok geçirdi. Diplomalı psikoloğun yaptıkları tek tek ortaya çıktı.

Diplomalı muskacının yaptıkları bir bir ortaya çıktı! '5000 yaşındayım, cinlerim var' dedi vücuduna sürdürdü...

Görünmeyen varlıklarla konuştuğunu onlara her istediğini yaptırdığını iddia ediyor. Yüzünü ve kimliğini gizleyen bir anne kızının son dönemde yaşadığı psikolojik sorunlardan sonra arkadaşlarının da zorlamasıyla o psikoloğa gitti. Psikoloğun kızına söylediği sözleri paylaşan annenin anlattıkları şok etti.

'5000 BİN YAŞINDAYIM, IŞIK VARLIKLARIM VAR SENİ İSTİYORLAR'

'Benim ışık varlığım var seni istiyorlar, anneni de istiyorlar ama sen şifacısın annen cadı! Benim cinlerim var, beş bin yaşındayım' şeklinde konuşmaları anlatan anne, durumdan çok rahatsız oldu hemen aynı psikoloğa giden arkadaşlarıyla konuştu.

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İKSİR YAPTIRIP İÇTİRDİ

Midye kabuğundan, kuş tüyünden koku yaptığını söyleyen psikologun danışanlarına iksir yaptığını o iksiri içirdiği hatta vücudunun farklı bölgelerine sürdürdüğü de iddialar arasında... Anne, olayı yargıya taşıdı. Kanal D'ye konuşan anne 'Çok tanınmış markaların kokuları vardı, böyle psikolog olur mu?'

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İddiaların odağındaki psikologsa kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

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