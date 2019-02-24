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Dipsiz minareli camide restorasyon devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da dipsiz minaresiyle bilinen iki camiden biri olan tarihi Attar Pazarı Camii’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Dipsiz minareli camide restorasyon devam ediyor

Şanlıurfa’da dipsiz minaresiyle bilinen iki camiden biri olan tarihi Attar Pazarı Camii’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon nedeniyle ibadete kapatılan caminin 3 ay sonra yeniden ibadete açılması planlanıyor.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Haşimiye Meydanı’nda bulunan tarihi Attar Pazarı Camii’nin restorasyonu sürüyor. 29 Kasım 2017 tarihinde başlanan ve 947 bin 505 lira 83 kuruş ödenekle yapılan restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. İbadete kapatılan camideki restorasyon çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı öğrenildi. Restorasyon çalışmaları nedeniyle cami cemaati namaz kılmak için bölgedeki diğer camilere gidiyor. Restorasyon çalışmalarının ise 30 Haziran’a kadar bitirilerek caminin yeniden ibadete açılması planlanıyor. Minaresi giriş kapısının üzerine yapıldığı için halk arasında "dipsiz minareli cami" olarak bilinen Attar Pazarı Camii’nin yanı sıra Kadıoğlu Camii de minaresi üstü beşik tonoz örtülü olup, dış kapının üzerine yapıldığı için dipsiz minareli cami olarak biliniyor.
Adını çarşı girişinde bulunan Attar Pazarı’ndan alan Attar Pazarı Camii’nin asıl ismi Tarihli Camii ve Hoca Ahmed Camii’dir. Yazılı kaynaklarda yapının Şanlıurfa’nın eski camilerinden biri olduğu belirtilse de, yapıldığı tarihi gösteren herhangi bir kitabe tespit edilememiştir. Mevcut yapıda altı adet kitabe bulunmaktadır. Caminin minber girişi üzerindeki kitabede hicri 1275 (Miladi 1858) tarihi okunup, minberin camiyi dar ettiği, bu yüzden duvar içinde asılı bir minber yapıldığı belirtilmektedir. Caminin güney tarafındaki penceredeki hicri 1280 (Miladi 1863) tarihli kitabede hayır sahiplerinin bu pencereyi açtıkları ve açılan bu iki pencere ile cami içinin ferah olduğu belirtilmektedir. Cami içinde doğu duvarı üzerinde bulunan onarım kitabesinde, ebcet hesabı ile Hicri 1376 (Miladi 1956-1957) tarihi çıkmaktadır. Caminin eyvanı üzerindeki kitabede, Hicri 1291 (Miladi 1874) tarihinde bu eyvanın yeniden tamir edildiği belirtilmektedir. Eyvanın doğusunda yazlık mihrabın üzerindeki kitabede, Ferdizade Ahmed Efendi’nin bu mihrabı Hicri 1250’de (Miladi 1834) yaptırdığı yazılıdır. Attar Pazarı Camii minaresinin ışık pencereleri üzerinde her dört tarafta kelime-i tevhit yazılıdır. Camiye minarenin altındaki kapıdan giriliyor.

Dipsiz minareli camide restorasyon devam ediyor

Dipsiz minareli camide restorasyon devam ediyor

Dipsiz minareli camide restorasyon devam ediyor

Dipsiz minareli camide restorasyon devam ediyor

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