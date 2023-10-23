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  4. Direğe çarpan otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Direğe çarpan otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

23.10.2023 00:53 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direğe çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Direğe çarpan otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Emirli Mahallesi yolunda R.K. (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

ORTADAN İKİYE AYRILDI

Ortadan ikiye ayrılan araçtaki R.K. ve R.B. (22) bulundukları yerde sıkıştı. Olay yerine gelen vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılara 112 sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

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Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.B. hayatını kaybederken, hayati tehlikesi devam eden R.K. ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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