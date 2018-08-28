Direkli Mağarası'nda heyecanlandıran buluntu

Erek, bu yapıların mağara içerisinde bireyselleşmeye, kişilerin özel alanlarını oluşturmaya yönelik yaptıkları aktivitelerin bir sonucu olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

Bu sezon kazılarda, 2016 ve 2017'de ortaya çıkarılan mağara içi yapıların yenilerini bulduklarını dile getiren Erek, bunların mağara duvarlarının kenarında bulunan basit taş dizilerinden oluşan yapılar olduğunu belirtti.

"Gelinen noktada 9. arkeolojik seviyenin sonlarına doğru ulaşmaya başladık. 7. arkeolojik seviyenin tarihi 10 bin 730 iken bugün 9. arkeolojik seviyenin sonu itibariyle 14 binlere ulaşılmıştır. Henüz buna ilişkin bir karbon 14 sonucumuz yok ama en erken tarihimiz, 8. arkeolojik seviyenin içinde 12 bin 40'tı. Direkli'de 9. arkeolojik seviyenin sonu ile 10. arkeolojik seviyenin başlangıcına yani 14 bin tarihlerine yaklaşmış oluyoruz. Bu da Anadolu için en erken yapıların oluşturulduğu bir sit alanı demek."

Erek, Epipaleolitik (milattan önce 14000-9500) dönemin son "avcı toplayıcılar" çağı olarak bilindiğini ama kendinden sonraki dönem olan Neolitik (Cilalı Taş Devri) dönemde de avcılığa toplayıcılığa devam edildiğini vurgulayarak, Direkli Mağarası'nın Epipaleolitik dönem içerisinde her yıl birçok defa iskana tabi tutulduğunu söyledi.

- "Mağarada milattan önce 30 binlere kadar gidebiliriz"

Kazılarda mağaradan çıkan eserlere ilişkin örnekler de veren Erek, "2009'da çıkan pişmiş topraktan yapılmış kadın figürünün olması Neolitik çağın hazırlayıcısı olan bir dönemin Direkli Mağarası'nda yaşandığının ön önemli kanıtıdır. Veri olarak şu anda günümüzden 14 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle Direkli Mağarası, Anadolu'nun en erken yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilebilir." dedi.