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  4. Direksiyon başında epilepsi krizi geçiren hasta kaza yaptı: 3 yaralı

Direksiyon başında epilepsi krizi geçiren hasta kaza yaptı: 3 yaralı

14.09.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Erdek ilçesinde direksiyon başında epilepsi krizi geçiren Emin Kılıç, park halindeki araca, ardından da kaldırımdaki ağaca çarparak takla attı. Savaş alanına dönen yolda ters şekilde duran araçtan çıkarılan Kılıç ve 2 çocuğu kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Direksiyon başında epilepsi krizi geçiren hasta kaza yaptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi’nde meydana geldi. Epilepsi hastası Emin Kılıç, otomobille Erdek Çuğra mevkiinden ilçe merkezine seyir halindeyken Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi’ne geldiğinde krize girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil önce park halinde bulunan bir araca ardından da kaldırımdaki ağaca çarparak takla attı.

GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Kazayı görenler sürücünün yardımına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Emin Kılıç ile 2 çocuğu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici ile kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir
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