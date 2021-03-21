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Direksiyon başında uyuyan şoförün kullandığı TIR köprüden düştü

21.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de direksiyon başında uyuyan TIR şoför, araçla birlikte dereye düştü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek bariyerleri kesti. Bu esnada meydana gelen kıvılcımlar TIR'ın yakıt deposundan sızan mazot ile temas edince ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Yangına ekipler tarafından hızlıca müdahale edildi.

Direksiyon başında uyuyan şoförün kullandığı TIR köprüden düştü

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Mersin yönünden Antalya'ya doğru giden Hasan Şanverdi yönetimindeki 31 RS 178 plakalı TIR, yoldan çıkıp Kargıcak Deresi üzerindeki köprüden düştü. Şanverdi hafif yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, köprü bariyerlerini kestiği sırada çıkan kıvılcımlar, TIR'ın yakıt deposundan sızan mazotla temas edince küçük çaplı yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürüldü.

'BİR ANDA DALMIŞIM'

Sağlık ekiplerinin ayakta müdahale ettiği Hasan Şanverdi, "Yolda seyir halindeyken bir anda daldım ve kendimi aşağıda buldum. Çok şükür bende bir şey yok" diye konuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
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