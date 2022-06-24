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Direksiyon başında video çekiyordu, ortalığı birbirine kattı! "Biz de korktuk ve içeri kaçmak zorunda kaldık"

24.06.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta iddialara göre ehliyetsiz olan genç, direksiyon başında video çekerken ortalığı birbirine kattı. Video çektiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, aracıyla bir minibüse çarparak kaldırıma çıktı ve ancak market merdivenlere çarparak durabildi. Yaşanan kazayı anlatan bir kişi, dükkanın önünde oturduğunu belirterek "Direksiyonu kırınca geldi dükkana girdi. Biz de korktuk ve içeri kaçmak zorunda kaldık" dedi. Dikkatsiz genç ise kameraya yansıyan kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Esenyurt’ta ehliyetsiz genç ortalığı birbirine kattı. Olay, dün sabah saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. İddialara göre ehliyetsiz bir genç, direksiyon başında video çekerken kaza yaptı. Hızlı bir şekilde giderken kontrolünü kaybeden sürücü, önce önündeki bir minibüse, ardından çıktığı kaldırımda marketin merdivenlerine çarparak durabildi. Şans eseri dikkatsiz genç kazadan ufak sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı anbean kameralara yansıdı.

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"ARABA ÇOK SÜRATLİYDİ"

Yaşanan kazayı anlatan Kenan Şenbudak, “Ben dükkanın önünde oturuyordum. Tünelden hızlı bir şekilde araba geldi, durmadı. Araba çok süratliydi. Minibüse vurdu ilk önce. Arkasından az daha kamyona da vuracaktı. Direksiyonu kırınca geldi dükkana girdi. Biz de korktuk ve içeri kaçmak zorunda kaldık. Şoför yaralıydı galiba. Kan falan vardı araçta. Ben içeriden hemen soğuk su getirdim. Şok geçirmişti zaten. Elini yüzünü yıkadılar, kendine geldi. Sonra da etraf kalabalıklaştı. Ehliyeti olmadığı yönünde serzenişlerde bulunuldu. Minibüs şoförü soruyordu, ‘Ehliyetin var mı çıkar rapor tutalım’ diye. Çocuk da, ‘Ehliyetim evde’ gibi bir şeyler söyledi. Biz de tam anlayamadık” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt
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