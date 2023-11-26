Direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi! Kaza yayıp hayatını kaybetti

Korkunç kaza, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Kadırga Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç sürücüsü Ömer Salih Haberal kalp krizi geçirdi. Krizin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımındaki blok halindeki betona çarparak durabildi.

O esnada seyir halinde olan bir polis ekibinin anonsuyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KALP MASAJI YAPILDI

Polis ekipleri yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartmaya çalışırken çevreden geçen bir sağlıkçı vatandaş da nabzı atmayan sürücüye kalp masajı yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Haberal kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ömer Salih Haberal'ın, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü ve CHP Zonguldak eski milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın akrabası olduğu belirtildi.

(DHA)







