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Direksiyon eğitmeni kadını darp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 17:12 | Son Güncelleme

Uşak’ta kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şahıs, direksiyon eğitmeni kadını eğitim sırasında darp etti.

Direksiyon eğitmeni kadını darp ettiler

Uşak’ta kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şahıs, direksiyon eğitmeni kadını eğitim sırasında darp etti. Eğitmen kadın, kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak darp raporu aldı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Batıkent Sitesi civarında meydana geldi. Özel bir sürücü kursunun eğitmeni olan Gülay Yıldırım (40), henüz kimlikleri belirlenemeyen 35-40 yaşlarında oldukları tahmin edilen 2 erkek şahıs tarafından eğitim sırasında darp edildi. Edinilen bilgiye göre, sürücü adayına eğitim veren Gülay Yıldırım’ın bulunduğu araç birden fazla stop etti. O sırada Yıldırım yan taraflarında bulunan araca başka bir yoldan ilerleyebileceklerini belirtti. Bunun üzerine diğer araçta bulunan 2 şahıs Yıldırım’ın kendilerine el hareketi yaptığını iddia ederek, eğitmen kadına saldırmaya başladı. Şahıslar, olayın şokuyla yere yığılan kadını ikinci kez darp edip olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Başta kafası olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gülay Yıldırım olay anını şöyle anlattı:
“Adayım arabayı stop ettirdi. Eğitime yeni başlamıştık. Araba stop edince bu kişiler bizim yanımızda duruyordu. Sonra adayım arabayı tekrar tekrar stop ettirdi. Sonra ben de onlara dönüp ’Sitenin önü açık başka taraftan geçer misiniz’ diye sordum. Adam arabadan inerek ‘bana el hareketi yapıyorsun’ diye vurmaya başladı. Kendilerini tanımıyorum, plakayı da alamadım. Onlar kafama vurduktan sonra gözüm karardı, yere yığılıp kaldım. Sonra ayağa kalkıp kendimi toparlamaya çalışırken onlar bana tekrar ‘ne bakıyorsun, hala gitmiyor musun’ deyip tekrar vurmaya başladılar.”
Darp edilen kadının avukatı Ahmet Mıllık ise “Müvekkilimiz eğitim esnasında 2 tane ismini bilmediğimiz erkek şahıs tarafından darp edildi. Şahıslar hem bir insan olması sebebiyle hem de onun daha da ötesinde bir kadına yapılmaması gereken alçakça bir girişimde bulunmuşlar. Müvekkilimizin başta kafası olmak üzere hayati organlarında ciddi yaralanmalar mevcut. Soruşturma hızlı bir şekilde devam ediyor. 2 şahıs yakalandıktan sonra hem ceza davası hem de maddi-manevi tazminat davası açacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız” diye açıklama yaptı.
Olayın ardından Gülay Yıldırım durumu çalıştığı yere ve avukatına bildirerek polise şikayette bulundu. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için tahkikat başlattı.

Direksiyon eğitmeni kadını darp ettiler

Direksiyon eğitmeni kadını darp ettiler

Direksiyon eğitmeni kadını darp ettiler

Direksiyon eğitmeni kadını darp ettiler

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