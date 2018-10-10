İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Direkt Turizm Hamlesi" protokolü kapsamında 2019 yaz tarifesiyle beraber 13 hattı devreye alacaklarını, bu hatlarla beraber 67 frekans artışı yapacaklarını söyledi. THY'nin Yeşilköy'deki Genel Müdürlük binasında, 2019'dan itibaren Türkiye'nin gözde turizm merkezleri Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından yurt dışında 11 ülkedeki 34 noktaya toplam 67 frekans ile tarifeli sefer düzenlenmesini kapsayan "Direkt Turizm Hamlesi" protokolü imza töreni yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı toplantıda konuşan Aycı, Türk havacılığında kanaat önderi olan Ersoy ile sık sık bir araya geldiklerini, sektörle ilgili yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Türk havacılığında yeni hamleleri yapabilecek bir ortamın hazırladığını ifade eden Aycı, "Sayın Bakanın getirdiği nitelikli turizm kavramının Türkiye'de oturmasıyla, 12 aya yayılan bir turizm sektörüyle birlikte ülkeye döviz girecek en hızlı, yatırım yaptığında karşılığını alabileceğimiz alanlardan birisi şüphesiz turizmdir. Bunun da en önemli bacağı şüphesiz ulaşımın sağlanması. Ulaşım olmadığı zaman, ulaşamadığınız zaman ne kadar başka alanlara yatırım yaparsan yap, karşılığını alamıyorsun. Bu anlamda THY'nin kritik rolünü, doğru yerde, doğru konumlandırarak, kaynaklarını en iyi şekilde yöneterek, bu işleri nasıl geriye döndürebiliriz, daha da hızlandırabiliriz? Türkiye'nin özellikle bacasız sanayisi turizmde, ülkeye en hızlı döviz getirecek alanlardan birinde kaynağı doğru yönlendirerek, buradan döviz girdisini ülkeye nasıl aktarılacağı konusunda beraberce kafa yorduk." diye konuştu.

Aycı, Bakan Ersoy'un getirdiği yaklaşımla vizyonlarını şekillendirdiklerini, yeni direkt hatlarla turizmin gelişmesine katkıda bulunmak için harekete geçtiklerini belirtti. Bu kapsamda bazı kararlar aldıklarını dile getiren Aycı, şöyle devam etti: "Şu andan itibaren, 2019 yaz tarifesiyle beraber 13 hattı devreye alacağız. Bu hatlarla beraber 67 tane frekans artışı yapmış olacağız. 13 yeni destinasyon, 67 frekans. Bunun bir özelliği daha var. Özellikle burada kırmızı kuyruk, yani THY'nin business class uçaklarıyla daha nitelikli ziyaretçiyi ülkeye çekmeye çalışacağız. Bu da Türkiye turizminin geleceği açısından, nitelikli turistin gelmesi, kişi başına harcamaların arttırılması, özellikle Sayın Bakanın kendisinin de sıkı sık bize öneride bulunduğu golf turizminin Türkiye'de özellikle Antalya merkezli, muhteşem resortlarımız Antalya'da. Hakikaten muhteşem golf sahalarımız var. THY olarak, Antalya Açık Gol Turnuvasıyla büyük bir destek veriyoruz. Şimdi de özellikle İngiltere'den hat sayısını artırmak suretiyle, 'business class' uçaklar koymak suretiyle Antalya'ya direkt olarak, golf turizminin getirilmesi ve bu ziyaretçilerin sayısının daha da artırılması için mücadele edeceğiz. Belki ileride ürünlerimiz sadece uçmakla beraber sınırlı kalmayacak. Belki uçak bileti, araç kiralama, otel ve diğer tüm hizmetleri de paket haline getirip Sayın Bakanımızla birlikte inşallah, o sektöre çok hakim olduğu için buralardaki bize ön açacak hareketlerin içerisinde THY bulunacaktır."

- THY tarihinin en büyük doluluk oranı Aycı, THY'nin Ağustos'ta yüzde 85,6 ile şirket tarihinin en büyük doluluk oranını yakaladığını, ilk sekiz aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'lük yolcu artışı sağladıklarını bildirdi. Bu gelişmelerin Türkiye ve THY açısından ekonomiye sağladığı katkı nedeniyle çok önemli olduğuna değinen Aycı, "Yıl sonu hedefimizi 75 milyon yolcu olarak yukarıya doğru revize ettik. Hatırlarsanız, sene başı 74 milyon diye açıklamıştık ama gidişat öyle ki, 75 milyonu bulacağımızı görüyoruz. Bu hedefimizi revize ettik. Bu açıdan da önemli bir çıkışın içinde, rekorlar yılını beraberce geçiriyoruz." değerlendirmesini yaptı. Aycı, Türkiye'ye hava yoluyla gelenlerin yüzde 76'sının THY'yi tercih ettiğini, bunun Türk turizmi açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Türkiye'nin bu yıl 40 milyon turist ağırlama hedefine emin adımlarla yürüdüğünü dile getiren Aycı, buna katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını bildirdi. Aycı, yaz ve kış dönemi arasındaki yolcu sayısı farklılıklarını giderme ve filodaki uçakları etkin ve verimli kullanma adına projeler ürettiklerini, pazarlama ekibiyle bu konuyla ilgili sürekli çalıştıklarını kaydetti.

"Biz en çok mevsimselliğin üzerimizdeki etkilerini azaltacak, özellikle kış aylarında iyi çalışan destinasyonları bulup oraya uçmak suretiyle, yazınki dolulukları kışın da yaşayabilmek adına dünyada yeni destinasyonların arayışı içindeyiz." diyen Aycı, şöyle devam etti: "Bu anlamıyla Türkiye turizminin bu hamlesini de biz büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Hem THY ailesi için hem de Türkiye turizmi için de burada 'kazan kazan' olduğunu da THY yatırımcılarına da özellikle ifade etmek isterim. Yatırımcılarımızın da bu hamlelerin ve yatırımların bir kaynak maliyeti olduğunu bildikleri için bize soracağı soruların içinde bunların da olduklarını çok iyi biliyoruz ama bu anlamıyla, direkt turizm hamlesi son derece anlamlı, yerinde ve THY ailesinin ve bilançosunun ihtiyacının karşılanması açısından da doğru bir hedefe yürüyüş olduğunu ifade etmek istiyorum. Elbette özellikle yaz tarifesinde Antalya Havalimanı'ndan yurt dışında 13 destinasyona 50 frekans uçacağız. Yeni frekans ve destinasyonla mevcutlara ilave olarak söylüyorum. Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 4 destinasyona 5 frekans, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan da 5 destinasyona 9 frekans uçacağız. Dalaman Havalimanı'ndan ise 2 destinasyona 3 frekans uçmak suretiyle toplam haftalık 67 frekansı icra etmeyi planlıyoruz. Bu yeni hatlar sayesinde de hedefimiz yaklaşık 950 bin ile bir milyon arası yeni yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. Yani bu açtığımız hatlar, Türk turizmine yaklaşık senelik 1 milyon yeni ve nitelikli yolcu hediye edecek."

Aycı, 29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacaklarını, açılışla birlikte Türkiye ve İstanbul'un yepyeni bir dünyaya kapılarını açacağını söyledi. Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Aycı, yeni evlerine gitmek için sabırsızlandıklarını kaydederek, "Yeni evimizi açtığımızda Sayın Bakanımızla oturup, yeni vizyonlar üzerinde birlikte çalışacağız. Şimdiden bunun da heyecanını taşıyoruz." ifadelerini kullandı. İlker Aycı, bir soru üzerine Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda THY'nin de yer aldığını, bunun ilgili bir çalışma hazırladıklarını, ülkenin bu konudaki kararlılığına, duruşuna destek verecek kuruluşların başında geldiklerini belirtti. THY'nin şartları ve yatırımcılarla ilişkiler çerçevesinde dikkatli bir şekilde bu alanda destek sunacaklarını ifade eden Aycı, "Bizim, ülkemizin en önemli hususlarında, ülkemizden ayrı bir konumda pozisyon almamız asla beklenemez. Milli bayrak taşıyıcının olması gereken yerde, olması gereken konumda her zaman durduğuna bugüne kadar nasıl şahit olunduysa, şimdi de öyle olacak. Detayları çalışmamız tamamlanınca kamuoyu ile paylaşırız. Şu anda detaylarını tam olarak bitirmedik ama bizim bir taslağımız var. Hazırlık taslağımızın arkadaşlarımız tarafından çalışmaları yapıldı. son rötuşlarını yapıp, onu son haline getireceğiz. Bu anlamıyla da THY de buradaki enflasyonla mücadele kapsamında, ülkemizin duruşuna, politikalarına yine hizmet vermeye devam edecektir ama bizim aynı zamanda küresel operasyon yapan, küresel oyuncu tarafımız da var. O tarafımızla çelişmeden, dengeleyerek yönetmek gibi de bir yönetimde incelik göstermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.