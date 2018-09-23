HABER

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından, Afrin'e ilkokul ve hastane desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapımcısı ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Suriye'nin Afrin ilçesine ilkokul ve hastane yaptırdı -Yapımcı Kemal Tekden: -"Savaşla veya buna benzer afetler sonucu mağdur olmuş insanların ellerinden tutmak sanatçıların, aydınların görevidir"

KİLİS (AA) - "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapımcısı ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Zeytin Dalı Harekatıyla terörden temizlenen Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde ilkokul ve hastane yaptırdı.

Tekden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörden arındırdığı Afrin'e bağlı köylerdeki açılışlar için Suriye'ye gitmek üzere Kilis'e geldiklerini belirtti.

Türk ordusunun ülkeyi ve sınırlarını güvenli hale getirmek, mazlum insanlara destek olmak adına bölgeye müdahalede bulunduğunu anımsatan Tekden, insanlık adına atılan bu tür adımlarda, devletin yalnız bırakılmaması gerektiğine işaret etti.

Tekden, şunları kaydetti:

"Oradaki insanları hem kazanmak hem de onlara yardım etmek bizlerin görevi. Özellikle aydın insanların, sanatçı insanların daha da duygusal olduğunu biliyoruz. Bu tür olaylara destek vermelerini arzu ediyorum. Biz de bunun bir örneğini yapıyoruz. Afrin bölgesinde bir ilk olarak okul ve hastane açıyoruz. Bu bizim için mutluluk kaynağı. Tüm aydınlar ve sanat camiası bu tür meselelere daha hassas davranmalı. Bana göre onlar lider ve önder insanlardır. Toplumun önünde gitmesi ve daha duyarlı olması gereken insanlardır."

Toplumun sanatçılara değer verdiğini, sanatçıların da verilen değerin karşılığında mağdurların ve mazlumların yanında olması gerektiğini dile getiren Tekden, "Savaşla veya buna benzer afetler sonucu mağdur olmuş insanların ellerinden tutmak sanatçıların, aydınların görevidir." dedi.

PARTNEREn korkunç davetsiz misafirlerEn korkunç davetsiz misafirler
KKTC'den Alman sanatçıların engellenmesine sert tepkiKKTC'den Alman sanatçıların engellenmesine sert tepki
İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönettiİçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diriliş: ertuğrul Afrin bölgesi aydın insanlar Kemal Tekden sanatçı insanlar Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.