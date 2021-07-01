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Diş beyazlatma yöntemleri ile istediğiniz gülüşe sahip olabilirsiniz!

01.07.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dişin doğal rengini daha açık hale getirmeye yardım eden diş beyazlatma yöntemleri, kişilerin özgüvenini artırmada önemli bir yere sahiptir. Sararmış dişlerden rahatsız olan kişiler sosyal ortamlarda kendini kısıtlayarak gülmekten hatta konuşmaktan bile çekinebilir. Diş beyazlatma yöntemleri ile bu sorunlar ortadan kaldırılmaktadır. Peki diş beyazlatma işlemi nasıl yapılmaktadır? Diş hekimi Evren Özdemir anlattı.

Diş beyazlatma yapmak için karbamit peroksit ya da oksijen peroksit denilen malzemeler kullanılır. Dişlerdeki kapalı karbon bağları açılarak pigmentlerin uzaklaşması sağlanır.

Diş minesinde geçici bir değişikliğe neden olur. 3 hafta sonra mine tamamen eski haline dönmüş olur. Diş yapısında kalıcı bir değişiklik olmaz. Bu geçici değişiklik döneminde dikkat edilmesi gerekenler, boyalı gıdalardan, sigara, çay, kahveden uzak durmaktır.

OFİS TİPİ DİŞ BEYAZLATMA NASIL YAPILIR?

Ofis tipi yapılan diş beyazlatma yöntemlerinde, daha yüksek konsantrasyonlu malzemeler kullanılır. Önce yanaklar uzaklaştırılır, diş etlerine bariyerler sürülür.

Dişlerin üzerine pat işlemi uygulanır. Ardından bekletilir. Bu sırada lazer uygulanabilir, görünür ışık ve ısı uygulanabilir ya da sadece pat uygulanabilir.

Tamamen kontrollü ve çok hızlı sonuç alınan bir yöntemdir. 45 - 60 dakikalık bir süre içerisinde diş rengi açılır.

EV TİPİ DİŞ BEYAZLATMA NASIL YAPILIR?

Ev tipi diş beyazlatma işleminden önce hastadan bir ölçü alınır. Buna göre hazırlanan modelde hastaya özel bir plak hazırlanır. Beyazlatma patıyla birlikte bu plak hastaya verilir.

Kişi, plağın içerisine patı uygular ve evde kendisi ağzına takar. Ev tipi patları çok daha düşük konsantrasyonlu olur ve ağızda daha uzun süre kalması gerekir.

Kontrolsüz bir işlem olmaması adına öncesinde dişlerin mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Her ağız ev tipi beyazlatmaya uygun olmayabilir. Çürükler varsa önce bunların giderilmesi, ardından ev tipi beyazlatma yapılması uygun olacaktır.

Ev tipi beyazlatmada 2 hafta gibi bir süre gerekir. Patın konsantrasyonuna göre her gün belirli sürelerde ağızda tutulması şarttır.

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