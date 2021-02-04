HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Diş gıcırdatma neden olur? Tedavisi ne kadar sürer?

Diş gıcırdatma neden olur? Tedavisi ne kadar sürer?

04.02.2021 17:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş gıcırdatma dişlerin fonksiyon görmeden herhangi bir çiğneme yapmadan alt çene dişlerinin üst çene dişlerine geceleri veya gün içinde sıkılarak veya gıcırdatılarak birbirine sürtülmesidir. Bunun sebepleri net olarak bilinmemektedir. Tetikleyen faktörler psikolojik faktörler kişinin karakter yapısı çok rekabetçi ayrıntıcı mükemmeliyetçi kişilerde çalışma hayatı çok stresli olan insanlarda diş gıcırdatma süreci normal bireylerden daha fazladır.

Bir takım bağırsak parazitleri, beslenme alışkanlığındaki bazı aksaklıklar bunlar da diş gıcırdatmayı tetikleyebilir veya diş gıcırdatma sürelerini arttırabilir. Ağızda yapılan hatalı tedaviler yüksek yapılmış protezler ve erken yapılmış dolgular diş gıcırdatmayı tetikleyebilir.

Diş gıcırdatan hastalarımıza oluşabilecek eklem ve diş hasarlarını azaltabilen şeffaf üst dişlerine taktığı koruyucu plaklar yapıyoruz. Koruyucu plakları hastanın mümkün olduğunca takmasını öneriyoruz. Alt ve üst dişlerin birbiriyle temasını keserek ve çeneyi belli bir pozisyonda tutarak hem eklemin hem de dişlerin birbirine zarar vermesinin önüne geçiyor.

Ayrıca ağız açıklığını bir miktar arttırdığı için çene kaslarını sürekli olarak kasılıp spazma girmesi bu sebeple oluşacak ağrıları önleyebilmektedir.

Fakat diş sıkmadan dolayı artık çok fazla kas spazmı olmuş ağrılarının önüne geçemeyen hastalara yeni denenen bazı tedaviler, bunlar bazı antidepresan ilaçların belli dozlarda verilip hastanın rahatlatılması ve kas gevşeticiler ve ağrı kesiciler verilerek kas spazmının çözülmesine yönelik verilen tedavilerdir.

DİŞ GICIRDATMA İÇİN GECE PLAĞI NASIL KULLANILIR?

Gece plağının iki çeşidi vardır. Bazı hastalara sert gece plağı verilir. Eklem hasarı olan kas spazmı ileri seviyede olan hastalara verilmektedir. Gece sıktığımız zaman alt dişler üst dişleri öğütme tarzında hareket eder. Bunu önleyebilecek ve ağzı hafif arayabilecek plaklardır.

Bunlar ileri seviyede diş sıkan hastalar tarafından kullanılır. Bir de çok fazla dişlerde hasara uğramamış ama gece boyu dişlerini sıkan hastalarımız için diş yastığı dediğimiz daha yumuşak şeffaf beyaz plaklar yapılmaktadır.

Diş sıkmayı iyileştirememekle birlikte etkilerini veya hasarlarını azaltabiliriz. Bu sebeple tedavinin belli bir süresi yoktur.

DİŞ GICIRDATMA NASIL SORUNLARA YOL AÇAR?

Diş gıcırdatma çok karakteristik olarak hastaların dişlerindeki sivri çiğneyici yüzeylerin aşınması özellikle köpek dişlerinde sivri yüzeylerin düzleşmesi diş boylarının kısalması gibi sorunlara yol açar. Aşınan diş yüzeyleri üzerindeki diş minesi aşındığı için dişin canlı tabakasına yaklaşır. Bu sebeple hastalar belli bir süre sonra özellikle tatlı ve ekşi gıdaları yerken ağrı duymaya başlarlar. Yine dişlerde sallanma, aralanma ve diş eti çekilmesine sebep olabilir.

Diş gıcırdatma eklem hasarı yapabilir. Bunların tedavisi biraz zordur bu nedenle diş sıkan hastalarımızı bilgilendirmemiz ve koruyucu tedavi sürecine bir an önce başlamamız gerekmektedir.

DİŞ GICIRDATMA TEDAVİSİNİN SÜRESİ NE KADARDIR?

Diş gıcırdatma tedavisinin belli bir süresi yoktur. Diş sıkan hastaların çoğu diş sıktığının farkında değildir. Herkes sürekli olarak diş sıkmaz. Belli dönemlerde artış gözükebilir. Bunun farkına da beraber uyuduğu partneri sayesinde veya diş hekimine gittiği muayenesi sonrası varabilir.

Diş sıktığı dönemde mutlaka plakayı takması gerekir. Rahatladığı dönemde ise bırakmasını tavsiye ediyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Apraksi terapisi ile konuşma bozukluğu tedavi edilebilir!Apraksi terapisi ile konuşma bozukluğu tedavi edilebilir!
Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Apraksi terapisi ile konuşma bozukluğu tedavi edilebilir!

Apraksi terapisi ile konuşma bozukluğu tedavi edilebilir!

Detoks nedir? Nasıl yapılır? Öyle yararları varmış ki...

7 gün boyunca yemeyin! Öyle faydaları varmış ki...

Blastokist nedir? Blastokist transferi nasıl yapılır?

Tüp bebek tedavisinde blastokist transferi umut oluyor

Epiduroskopi nedir? Epiduroskopi riskleri var mıdır?

Epiduroskopi nedir? Epiduroskopi riskleri var mıdır?

Kronik Derin Ven Trombozu ve Post - Trombotik Sendrom hakkında merak edilenler

Kronik Derin Ven Trombozu ve Post - Trombotik Sendrom hakkında merak edilenler

Ayak kokusuna çözüm bulmak zor değil! İşte ayak kokusunu tamamen yok edecek öneriler

İşte ayak kokusunu ortadan kaldıracak en basit yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.