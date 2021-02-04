Diş gıcırdatma neden olur? Tedavisi ne kadar sürer?

Bir takım bağırsak parazitleri, beslenme alışkanlığındaki bazı aksaklıklar bunlar da diş gıcırdatmayı tetikleyebilir veya diş gıcırdatma sürelerini arttırabilir. Ağızda yapılan hatalı tedaviler yüksek yapılmış protezler ve erken yapılmış dolgular diş gıcırdatmayı tetikleyebilir.
Diş gıcırdatan hastalarımıza oluşabilecek eklem ve diş hasarlarını azaltabilen şeffaf üst dişlerine taktığı koruyucu plaklar yapıyoruz. Koruyucu plakları hastanın mümkün olduğunca takmasını öneriyoruz. Alt ve üst dişlerin birbiriyle temasını keserek ve çeneyi belli bir pozisyonda tutarak hem eklemin hem de dişlerin birbirine zarar vermesinin önüne geçiyor.
Ayrıca ağız açıklığını bir miktar arttırdığı için çene kaslarını sürekli olarak kasılıp spazma girmesi bu sebeple oluşacak ağrıları önleyebilmektedir.
Fakat diş sıkmadan dolayı artık çok fazla kas spazmı olmuş ağrılarının önüne geçemeyen hastalara yeni denenen bazı tedaviler, bunlar bazı antidepresan ilaçların belli dozlarda verilip hastanın rahatlatılması ve kas gevşeticiler ve ağrı kesiciler verilerek kas spazmının çözülmesine yönelik verilen tedavilerdir.
Gece plağının iki çeşidi vardır. Bazı hastalara sert gece plağı verilir. Eklem hasarı olan kas spazmı ileri seviyede olan hastalara verilmektedir. Gece sıktığımız zaman alt dişler üst dişleri öğütme tarzında hareket eder. Bunu önleyebilecek ve ağzı hafif arayabilecek plaklardır.
Bunlar ileri seviyede diş sıkan hastalar tarafından kullanılır. Bir de çok fazla dişlerde hasara uğramamış ama gece boyu dişlerini sıkan hastalarımız için diş yastığı dediğimiz daha yumuşak şeffaf beyaz plaklar yapılmaktadır.
Diş sıkmayı iyileştirememekle birlikte etkilerini veya hasarlarını azaltabiliriz. Bu sebeple tedavinin belli bir süresi yoktur.
Diş gıcırdatma çok karakteristik olarak hastaların dişlerindeki sivri çiğneyici yüzeylerin aşınması özellikle köpek dişlerinde sivri yüzeylerin düzleşmesi diş boylarının kısalması gibi sorunlara yol açar. Aşınan diş yüzeyleri üzerindeki diş minesi aşındığı için dişin canlı tabakasına yaklaşır. Bu sebeple hastalar belli bir süre sonra özellikle tatlı ve ekşi gıdaları yerken ağrı duymaya başlarlar. Yine dişlerde sallanma, aralanma ve diş eti çekilmesine sebep olabilir.
Diş gıcırdatma eklem hasarı yapabilir. Bunların tedavisi biraz zordur bu nedenle diş sıkan hastalarımızı bilgilendirmemiz ve koruyucu tedavi sürecine bir an önce başlamamız gerekmektedir.
Diş gıcırdatma tedavisinin belli bir süresi yoktur. Diş sıkan hastaların çoğu diş sıktığının farkında değildir. Herkes sürekli olarak diş sıkmaz. Belli dönemlerde artış gözükebilir. Bunun farkına da beraber uyuduğu partneri sayesinde veya diş hekimine gittiği muayenesi sonrası varabilir.
Diş sıktığı dönemde mutlaka plakayı takması gerekir. Rahatladığı dönemde ise bırakmasını tavsiye ediyoruz.
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