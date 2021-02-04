Diş gıcırdatma neden olur? Tedavisi ne kadar sürer?

Bir takım bağırsak parazitleri, beslenme alışkanlığındaki bazı aksaklıklar bunlar da diş gıcırdatmayı tetikleyebilir veya diş gıcırdatma sürelerini arttırabilir. Ağızda yapılan hatalı tedaviler yüksek yapılmış protezler ve erken yapılmış dolgular diş gıcırdatmayı tetikleyebilir.

Diş gıcırdatan hastalarımıza oluşabilecek eklem ve diş hasarlarını azaltabilen şeffaf üst dişlerine taktığı koruyucu plaklar yapıyoruz. Koruyucu plakları hastanın mümkün olduğunca takmasını öneriyoruz. Alt ve üst dişlerin birbiriyle temasını keserek ve çeneyi belli bir pozisyonda tutarak hem eklemin hem de dişlerin birbirine zarar vermesinin önüne geçiyor.

Ayrıca ağız açıklığını bir miktar arttırdığı için çene kaslarını sürekli olarak kasılıp spazma girmesi bu sebeple oluşacak ağrıları önleyebilmektedir.

Fakat diş sıkmadan dolayı artık çok fazla kas spazmı olmuş ağrılarının önüne geçemeyen hastalara yeni denenen bazı tedaviler, bunlar bazı antidepresan ilaçların belli dozlarda verilip hastanın rahatlatılması ve kas gevşeticiler ve ağrı kesiciler verilerek kas spazmının çözülmesine yönelik verilen tedavilerdir.