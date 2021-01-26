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  4. Diş macunu fiyatları tavan yaptı! Habertürk sunucusu şaşkınlığını gizleyemedi

Diş macunu fiyatları tavan yaptı! Habertürk sunucusu şaşkınlığını gizleyemedi

26.01.2021 07:56 | Son Güncelleme:
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Diş macunu fiyatları tavan yaptı! Habertürk sunucusu şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk TV sunucusu Hülya Hökenek diş macunlarında yaşanan fiyat artışını şaşkınlıkla karşıladı. Hülya Hökenek, "Yüz lirayı geçen ürünler var. Bunlar gerçekten gerçek fiyatlar mı?" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınıyla beraber fiyatları artan gıda ürünlerinin ardından hijyen malzemelerinde de fahiş zamlar görülüyor.

DİŞ MACUNUNDAKİ FİYAT ARTIŞI

Ayçiçek yağında görülen inanılmaz fiyat artışı diş macunlarına da sıçradı.

Habertürk TV'de Gün Ortası adlı haber programını sunan Hülya Hökenek diş macunlarında yaşanan fiyat artışının haberini sunarken şaşkınlığını gizleyemedi.

'BU RAKAMLAR GERÇEK FİYATLAR MI?'

Pandemi ile birlikte hijyen ürünlerine fiyat artışının geldiğini kaydeden Hökenek, "Diş macunların 100 lirayı geçen ürünler var. Bu rakamlar gerçekten gerçek fiyatlar mı?" diye sordu.

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