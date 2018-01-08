KADIN

Diş problemlerinden kurtulmanın doğal ve basit yolları

Diş problemlerinden kurtulmanın doğal ve basit yolları

Diş problemlerinden kurtulmanın doğal ve basit yolları

Mükemmel bir gülümseme, kişinin sahip olabileceği en çekici özelliklerden biri olarak kabul edilir. Ancak sigara, çok fazla kafein ve düzensiz diş bakımı diş plağı gibi önemli sorunlara neden olup, dişlerinize zarar verir. Sizin için diş problemlerinden kurtulmanın doğal ve basit yollarının bir listesini hazırladık.

Karbonat

1

Bir tutam tuz ile bir çorba kaşığı karbonatı karıştırın ve ıslak diş fırçanızı buna batırın. Ve fırçalayın.

Aloe vera ve gliserin

2

Daha güçlü bir doğal diş macunu yapmak için şunlara ihtiyacınız olacaktır:

Bir fincan su
1/2 fincan kabartma tozu
1 çay kaşığı Aloe vera jeli
4 çorba kaşığı bitkisel gliserin
1 tatlı kaşığı limon esansı

Bu karışımla dişlerinizi fırçalayın. Dişlerinizin daha beyaz, daha parlak ve sağlıklı olduğunu göreceksiniz.

Portakal kabuğu

3

Bir turuncu yedikten sonra dişlerinize portakal kabuğu sürtün - diş minesini temizlemenin kolay bir yoludur .Dişleri beyazlatır ve lekeleri önlemeye ve bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Birkaç dakika dişlerinizde kabuğu gezdirin ve biraz su ile durulayın.

Susam taneleri

4

Bir avuç susamı alın ve birkaç dakika boyunca çiğneyin. Dişte kalan tohumlardan kurtulmak için kuru bir fırça kullanın. Dişinizdeki lekelerden kurtulduğunuzu göreceksiniz.

Vitamin maskesi

5

C vitamini içeren meyve ve sebzeler, dişlerinizdeki plaktan kurtulmanıza yardımcı olur. Domates, çilek ve portakalları ezin ve macun haline getirin. bu karışımı 5-6 dakika dişinizde bekletin ve durulayın. Bu karışım, ağzınızdaki bakterilerin ölmesini ve nefesinizin temizlenmesini sağlayacak.

Sirke Çözeltisi

6

Bu lezzetli bir çözüm değil, ancak yüzde 100 doğal ve herhangi bir hasara neden olmadan dişlerinizi beyazlatır. 2 yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı tuz, 4 ml su. Malzemeleri birleştirin, dişlerinizi fırçalayın durulayın ve maksimum etki için birkaç gün bekleyin.

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