Diş sağlığınız için bunları içmemeniz gerekiyor! Her gün tüketiyoruz...

Dişler hem sindirimin bir parçası olarak tüm vücudu etkiler hem de güzel bir dış görünüş ve gülüşün en önemli unsurlarından biridir. Sağlıklı bir ağız ve dişler için yapılması gerekenler belli olmakla birlikte bazı alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerekir.

ASİTLİ VE ŞEKERLİ İÇECEKLERLE DİŞLERİN İMTİHANI

Asitli ve şeker içeriği yüksek içeceklerin diş sağlığımızı olumsuz etkilediği biliniyor. Asitler diş erozyonuna, yani diş minesinin zarar görmesine, neden olur. Diş erozyonu da dişlerde renk değişikliği, diş hassasiyeti ve diş kaybına yol açar.

Şekerli içecekler de bakterilerin çoğalıp diş çürükleri oluşturmasına neden oluyor. Ancak bu durum diyet olarak adlandırılan şekersiz asitli içeceklerin zararlı olmadığı anlamına gelmiyor.

Uyuşturucu madde kullanımının dişler üzerine olumsuz etkilerini duymuşsunuzdur. Yapılan çalışmalarda aşırı asitli içecek tüketiminin dişler üzerinde oluşturduğu hasarın uyuşturucu maddelerle aynı düzeyde olduğu gösterilmiş. 5 yıl boyunca her gün asitli içecek tüketen bir kişinin dişlerindeki hasar düzenli olarak uyuşturucu kullanan kişiyle aynı derecededir.

Bazı içeceklerin içerisinde miktar olarak en çok bulunan ve dişlere zarar veren asitler ise şu şekilde: