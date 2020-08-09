Diş sağlığınız için bunları içmemeniz gerekiyor! Her gün tüketiyoruz...

Dişler hem sindirimin bir parçası olarak tüm vücudu etkiler hem de güzel bir dış görünüş ve gülüşün en önemli unsurlarından biridir. Sağlıklı bir ağız ve dişler için yapılması gerekenler belli olmakla birlikte bazı alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerekir.
Asitli ve şeker içeriği yüksek içeceklerin diş sağlığımızı olumsuz etkilediği biliniyor. Asitler diş erozyonuna, yani diş minesinin zarar görmesine, neden olur. Diş erozyonu da dişlerde renk değişikliği, diş hassasiyeti ve diş kaybına yol açar.
Şekerli içecekler de bakterilerin çoğalıp diş çürükleri oluşturmasına neden oluyor. Ancak bu durum diyet olarak adlandırılan şekersiz asitli içeceklerin zararlı olmadığı anlamına gelmiyor.
Bazı içeceklerin içerisinde miktar olarak en çok bulunan ve dişlere zarar veren asitler ise şu şekilde:
Limon ve portakal gibi turunçgil suları: Sitrik asit
Domates suyu: Folik asit
Kola: Fosforik asit
Maden suyu ve gazoz: Karbonik asit
Elma suyu: Malik asit
Üzüm suyu: Tartarik asit
Sirke: Asetik asit
Süt: Laktik asit
Çay: Tannik asit
Yukarıda belirtilen içecekler dışında sporcu içeceklerinin de çeşitli asitleri içerdiği akıldan çıkartılmamalıdır. Günde yaklaşık 4 bardak kadar asitli içecekler tüketilmesinin dişlerde hasar oluşturma riski; 12 yaş grubu çocuklarda %25.2, 14 yaş grubu çocuklarda ise %51.3 oranında artığı yapılan araştırmalarla gösterilmiş.
Diş sağlığının bozulması diğer tüm sistemleri etkileyeceği için diş sağlığına zarar veren alışkanlıklardan uzak durmak en iyi tercih olacaktır.
Asitli ve şekerli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışılmalısınız. Eğer bir alışkanlık ve bağımlılık söz konusuysa bu konuyla ilgili uzmanlara danışabilirsiniz.
Asitli içecekler tüketildikten sonra mutlaka ağız içi temizlenmeli ya da sakız çiğnenmelidir. Sakız tükürük salgısını artırarak asitliği nötralize eder.
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