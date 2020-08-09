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Diş sağlığınız için bunları içmemeniz gerekiyor! Her gün tüketiyoruz...

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2020 09:37 | Son Güncelleme

Ağız ve diş sağlığının korunması vücudun tüm diğer bölümlerinin sağlığı kadar önemli. Ağız ve diş sağlığının korunması için yediğimiz yemekler kadar içecek tercihlerimizi de gözden geçirmek gerekiyor. Örneğin, asit içerikli içecekler dişlerimize pek dostane davranmıyor. Araştırmalar ışığında içecek tercihlerimizi nasıl düzenlemeliyiz? Gelin birlikte inceleyelim.

Diş sağlığınız için bunları içmemeniz gerekiyor! Her gün tüketiyoruz...

Dişler hem sindirimin bir parçası olarak tüm vücudu etkiler hem de güzel bir dış görünüş ve gülüşün en önemli unsurlarından biridir. Sağlıklı bir ağız ve dişler için yapılması gerekenler belli olmakla birlikte bazı alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerekir.

ASİTLİ VE ŞEKERLİ İÇECEKLERLE DİŞLERİN İMTİHANI

  • Asitli ve şeker içeriği yüksek içeceklerin diş sağlığımızı olumsuz etkilediği biliniyor. Asitler diş erozyonuna, yani diş minesinin zarar görmesine, neden olur. Diş erozyonu da dişlerde renk değişikliği, diş hassasiyeti ve diş kaybına yol açar.

  • Şekerli içecekler de bakterilerin çoğalıp diş çürükleri oluşturmasına neden oluyor. Ancak bu durum diyet olarak adlandırılan şekersiz asitli içeceklerin zararlı olmadığı anlamına gelmiyor.

  • Uyuşturucu madde kullanımının dişler üzerine olumsuz etkilerini duymuşsunuzdur. Yapılan çalışmalarda aşırı asitli içecek tüketiminin dişler üzerinde oluşturduğu hasarın uyuşturucu maddelerle aynı düzeyde olduğu gösterilmiş. 5 yıl boyunca her gün asitli içecek tüketen bir kişinin dişlerindeki hasar düzenli olarak uyuşturucu kullanan kişiyle aynı derecededir.

Bazı içeceklerin içerisinde miktar olarak en çok bulunan ve dişlere zarar veren asitler ise şu şekilde:

  • Limon ve portakal gibi turunçgil suları: Sitrik asit

  • Domates suyu: Folik asit

  • Kola: Fosforik asit

  • Maden suyu ve gazoz: Karbonik asit

  • Elma suyu: Malik asit

  • Üzüm suyu: Tartarik asit

  • Sirke: Asetik asit

  • Süt: Laktik asit

  • Çay: Tannik asit

  • Kahve: Klorojenik asit

    • Yukarıda belirtilen içecekler dışında sporcu içeceklerinin de çeşitli asitleri içerdiği akıldan çıkartılmamalıdır. Günde yaklaşık 4 bardak kadar asitli içecekler tüketilmesinin dişlerde hasar oluşturma riski; 12 yaş grubu çocuklarda %25.2, 14 yaş grubu çocuklarda ise %51.3 oranında artığı yapılan araştırmalarla gösterilmiş.

    NE YAPILMALI?

    • Diş sağlığının bozulması diğer tüm sistemleri etkileyeceği için diş sağlığına zarar veren alışkanlıklardan uzak durmak en iyi tercih olacaktır.

    • Asitli ve şekerli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışılmalısınız. Eğer bir alışkanlık ve bağımlılık söz konusuysa bu konuyla ilgili uzmanlara danışabilirsiniz.

    • Asitli içecekler tüketildikten sonra mutlaka ağız içi temizlenmeli ya da sakız çiğnenmelidir. Sakız tükürük salgısını artırarak asitliği nötralize eder.

    • Asitli içecek tükettikten sonra diş fırçası kullanmak asidin verdiği tahribatı artırır. Asitle birlikte diş minesi yumuşadığından fırça dişin aşınmasına neden olur. Bunun sonucunda aşınmış bölgeler bakterilere karşı açık duruma gelir ve çürüklerin oluşması kaçınılmaz olur.
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