Diş tartarlarından bu yöntem ile kurtulun! Çözümü oldukça basit

Tartar, bazı bakterilerin dişlerde birikip zamanla sertleşmesi sonucunda oluşur. Diş temizliği için etkili olan bu doğal yöntem ile diş tartarı sorununuzdan kurtulabilirsiniz.

DİŞ TARTARINDAN KURTULUN

Diş tartarı sorununa son vermek için gerekli olan malzemelerden ilki 250 ml su ikincisi ise 40 gram ceviz kabuğudur.

Bunun için ceviz kabuklarını suyun içine atın. Kapağı kapatın ve 20 dakika kaynatın. Su kaynadığında altını kapatıp 10 dakika boyunca soğutun. Ardından diş fırçanızı suya batırıp dişlerinizi fırçalayın.

Bu işlemi günde üç defa uygulayın. Bu şekilde tartar sorunundan 1 haftada kurtulabilirsiniz. Ayrıca bu karışım, kanayan diş etleri için de faydalıdır.



