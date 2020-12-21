Discord ne demektir? Discord kullanımı nasıldır?

Çevrimiçi oyun oynarken çoğu oyunun kendi içinde sohbet bölümü bulunmaktır. Buna rağmen bazı oyuncular bu konuşma özelliğini pek yeterli bulmuyor. Birtakım yazılımcılar bu ihtiyaca yönelik çeşitli platformlar geliştirmişlerdir. Geliştirilen platformlar arasında, yapılan araştırmalarda en çok sevilen ve sık tercih edilen platform Discord olarak belirlenmiştir. Bu platform oyun içerisinde sohbet etmekten daha kaliteli bir iletişim olanağı sunduğu için oyuncular tarafından son derece sık tercih edilir. Siz de Discord indirme seçeneklerine kolayca kavuşabilirsiniz. Sizler için bu yazımızda Discord nasıl kullanılır sorusunun cevaplarını derledik. Discord Nedir ve Nasıl Özellikler Taşır? Oyuncular arasında çok popüler olan bir program olan Discord nedir? Video oyunu oynayan kişiler için üretilen yazılı ve sesli bir iletişim platformu olan uygulama, günümüzde pek çok gruba hitap eder. 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılan çalışmalarda 250 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiği açıklanmıştır. Pek çok işletim sistemine sahip bilgisayarda kullanıma uygundur. Bu seçenekler şöyledir:

Windows

macOS

Linux

iOS

Android

Web tarayıcısı Discord üzerinde sunucular oluşturarak yeni metin ya da ses kanalları açabilirsiniz. Bu özellik sayesinde pek çok üyesi bulunan sunucular üzerinde insanlar değişik kanallarda konuşabilmektedir. Bu yüzden de tek bir kanalda olacak yoğunluk azalmış olur. Discord’un en çok bilinen düz versiyonu haricinde; “Canary”, “Public Test Build” ve “Development Version” isimlerinde üç adet gizli sürümü de vardır. Public Test Build versiyonu ve Stabil versiyonun logoları birbirinin aynısıdır. Canary sürümünde logo sarı baz üzerinde Discord logosu vardır. Development Version sürümünde ise siyah baz üzerinde plan kağıdı deseninde Discord logosu vardır. Public Test Build ve Canary sürümlerinde düz versiyondan çok ileride bir versiyon numarasını bulabilirsiniz. Development Version’da daha da ileri bir versiyona sahip olabilirsiniz. Bu sürümde buna ek olarak sunucu davetlerine benzer görüntüye sahip “Build ID” adlı linkleri kullanabilirsiniz. Bu linkler vasıtası ile uygulama içerisinde farklı sürümleri deneyimleyebilirsiniz. Bunları deneyimlemek için tek yapmanız gereken şey uygulamayı indirdikten sonra Discord giriş butonundan giriş yapmanızdır.

Discord Programının Tarihçesi League of Legends ya da Final Fantasy XIV oyunlarının içerisinde sesli iletişim zorunludur. TeamSpeak ve Skype gibi uygulamalar bulunsa da oyun sırasında çok fazla yararı yoktur. Bunu fark etmiş olan Jason Citron, daha kolay kullanımı olan ve çok daha modern bir platform tasarlamaya başladı. 2015 yılının Mayıs ayında ilk kez kullanıcılara sunuldu. Reklamı en çok Reddit platformunda yapıldı. Bu platform en çok Twitch yayıncıları arasında ve yerel ağ (LAN) oyuncuları arasında popülerliğini sürdürür. Yapılan son açıklamalarda belirtildiği üzere Discord programı sadece oyuncular için üretilmemiştir. Sloganları; “Konuşma ve vakit geçirme ortamınız” olan bu platform, her tarzdan gruplara uygun şekilde geliştirilmeye devam edecektir. Discord Sunucusu Nasıl Kullanılır? Adım: Arama motorunuza Discord uygulamasını indir yazarak platformu edinin. Android, iPhone, iPad, Windows, macOs gibi neredeyse tüm yazılıma sahip cihazlarda kullanılabileceğini belirtmiştik.

Arama motorunuza Discord uygulamasını indir yazarak platformu edinin. Android, iPhone, iPad, Windows, macOs gibi neredeyse tüm yazılıma sahip cihazlarda kullanılabileceğini belirtmiştik. Adım: İndirdiğiniz programın kurulumunu gerçekleştirin. Mikrofon ya da kulaklık gibi ayarlamaları yapın.

İndirdiğiniz programın kurulumunu gerçekleştirin. Mikrofon ya da kulaklık gibi ayarlamaları yapın. Adım: Bu aşamada bir sunucu oluşturabilir ya da hazır olan sunucuları bulabilirsiniz.

Bu aşamada bir sunucu oluşturabilir ya da hazır olan sunucuları bulabilirsiniz. Adım: Son olarak da arkadaşlarınızı davet edin! Sunucular, Discord’un ana çalışma elemanlarıdır. Bir topluluk ile ya da arkadaşlarınız ile iletişim kurmak isterseniz, sunucu kurmanız gerekmektedir. Ücretsiz olarak kendi sunucunuzu kurabilir ya da başkalarının kurmuş olduğu bir sunucuya katılabilirsiniz. Kurduğunuz sunucuları herkese açık olarak ayarlayabildiğiniz gibi özel olarak da ayarlayabilirsiniz. Herkese açık sunuculara kolayca girebilirsiniz. Özel sunucular için ise, isteğe bağlı olarak tek kullanımlık ya da sürekli bir davetiye kodu Discord tarafından oluşturulur. Özel odalara girebilmek için davetiye kodunu mutlaka bilmeniz gerekir. Arkadaşınızın sunucuya katılmasını isterseniz bu davetiye kodunu ona da atmanız gerekir. Kurmuş olduğunuz sunucuda yazılı ve sözlü iletişim için ayrı ayrı oda oluşturabilirsiniz. Oda oluşturma için herhangi bir sınır yoktur. Arkadaş grubunuzda LoL, Rainbow Six: Siege, CS:GO, PubG gibi birden çok oyun oynuyorsanız ve grupta kişi sayınız fazla ise, herhangi bir karışıklık olmaması adına her oyun için farklı farklı odalar kurabilirsiniz.