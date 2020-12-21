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Discord ne demektir? Discord kullanımı nasıldır?

21.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Discord ne demektir? Discord kullanımı nasıldır?

İnternet üzerinden online oyun oynamayı seviyorsanız oyun esnasında arkadaşlarınız ile sözlü ya da yazılı sohbet etmek isteyebilirsiniz. Discord oyun sunucusu da bu eylemleri yapabilmenizi sağlıyor. Siz de bu olanaklardan Discord indir seçeneğiyle yararlanabilirsiniz.

Çevrimiçi oyun oynarken çoğu oyunun kendi içinde sohbet bölümü bulunmaktır. Buna rağmen bazı oyuncular bu konuşma özelliğini pek yeterli bulmuyor. Birtakım yazılımcılar bu ihtiyaca yönelik çeşitli platformlar geliştirmişlerdir. Geliştirilen platformlar arasında, yapılan araştırmalarda en çok sevilen ve sık tercih edilen platform Discord olarak belirlenmiştir. Bu platform oyun içerisinde sohbet etmekten daha kaliteli bir iletişim olanağı sunduğu için oyuncular tarafından son derece sık tercih edilir. Siz de Discord indirme seçeneklerine kolayca kavuşabilirsiniz. Sizler için bu yazımızda Discord nasıl kullanılır sorusunun cevaplarını derledik.

Discord Nedir ve Nasıl Özellikler Taşır?

Oyuncular arasında çok popüler olan bir program olan Discord nedir? Video oyunu oynayan kişiler için üretilen yazılı ve sesli bir iletişim platformu olan uygulama, günümüzde pek çok gruba hitap eder. 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılan çalışmalarda 250 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiği açıklanmıştır. Pek çok işletim sistemine sahip bilgisayarda kullanıma uygundur. Bu seçenekler şöyledir:

  • Windows
  • macOS
  • Linux
  • iOS
  • Android
  • Web tarayıcısı

Discord üzerinde sunucular oluşturarak yeni metin ya da ses kanalları açabilirsiniz. Bu özellik sayesinde pek çok üyesi bulunan sunucular üzerinde insanlar değişik kanallarda konuşabilmektedir. Bu yüzden de tek bir kanalda olacak yoğunluk azalmış olur.

Discord’un en çok bilinen düz versiyonu haricinde; “Canary”, “Public Test Build” ve “Development Version” isimlerinde üç adet gizli sürümü de vardır. Public Test Build versiyonu ve Stabil versiyonun logoları birbirinin aynısıdır. Canary sürümünde logo sarı baz üzerinde Discord logosu vardır. Development Version sürümünde ise siyah baz üzerinde plan kağıdı deseninde Discord logosu vardır.

Public Test Build ve Canary sürümlerinde düz versiyondan çok ileride bir versiyon numarasını bulabilirsiniz. Development Version’da daha da ileri bir versiyona sahip olabilirsiniz. Bu sürümde buna ek olarak sunucu davetlerine benzer görüntüye sahip “Build ID” adlı linkleri kullanabilirsiniz. Bu linkler vasıtası ile uygulama içerisinde farklı sürümleri deneyimleyebilirsiniz. Bunları deneyimlemek için tek yapmanız gereken şey uygulamayı indirdikten sonra Discord giriş butonundan giriş yapmanızdır.

Discord Programının Tarihçesi

League of Legends ya da Final Fantasy XIV oyunlarının içerisinde sesli iletişim zorunludur. TeamSpeak ve Skype gibi uygulamalar bulunsa da oyun sırasında çok fazla yararı yoktur. Bunu fark etmiş olan Jason Citron, daha kolay kullanımı olan ve çok daha modern bir platform tasarlamaya başladı. 2015 yılının Mayıs ayında ilk kez kullanıcılara sunuldu. Reklamı en çok Reddit platformunda yapıldı. Bu platform en çok Twitch yayıncıları arasında ve yerel ağ (LAN) oyuncuları arasında popülerliğini sürdürür. Yapılan son açıklamalarda belirtildiği üzere Discord programı sadece oyuncular için üretilmemiştir. Sloganları; “Konuşma ve vakit geçirme ortamınız” olan bu platform, her tarzdan gruplara uygun şekilde geliştirilmeye devam edecektir.

Discord Sunucusu Nasıl Kullanılır?

  • Adım: Arama motorunuza Discord uygulamasını indir yazarak platformu edinin. Android, iPhone, iPad, Windows, macOs gibi neredeyse tüm yazılıma sahip cihazlarda kullanılabileceğini belirtmiştik.
  • Adım: İndirdiğiniz programın kurulumunu gerçekleştirin. Mikrofon ya da kulaklık gibi ayarlamaları yapın.
  • Adım: Bu aşamada bir sunucu oluşturabilir ya da hazır olan sunucuları bulabilirsiniz.
  • Adım: Son olarak da arkadaşlarınızı davet edin!

Sunucular, Discord’un ana çalışma elemanlarıdır. Bir topluluk ile ya da arkadaşlarınız ile iletişim kurmak isterseniz, sunucu kurmanız gerekmektedir. Ücretsiz olarak kendi sunucunuzu kurabilir ya da başkalarının kurmuş olduğu bir sunucuya katılabilirsiniz. Kurduğunuz sunucuları herkese açık olarak ayarlayabildiğiniz gibi özel olarak da ayarlayabilirsiniz. Herkese açık sunuculara kolayca girebilirsiniz. Özel sunucular için ise, isteğe bağlı olarak tek kullanımlık ya da sürekli bir davetiye kodu Discord tarafından oluşturulur. Özel odalara girebilmek için davetiye kodunu mutlaka bilmeniz gerekir. Arkadaşınızın sunucuya katılmasını isterseniz bu davetiye kodunu ona da atmanız gerekir. Kurmuş olduğunuz sunucuda yazılı ve sözlü iletişim için ayrı ayrı oda oluşturabilirsiniz. Oda oluşturma için herhangi bir sınır yoktur. Arkadaş grubunuzda LoL, Rainbow Six: Siege, CS:GO, PubG gibi birden çok oyun oynuyorsanız ve grupta kişi sayınız fazla ise, herhangi bir karışıklık olmaması adına her oyun için farklı farklı odalar kurabilirsiniz.

Discord Bot Ekleme Nasıl Yapılır?

Discord uygulamasında pek çok düzenleme ile kişiselleştirme yapabilirsiniz. Buna ek olarak tercih ettiğiniz özellikleri de ekleyebilirsiniz. Bu özellikler için Discord bot ekle işlemini yapmanız gerekir. Oldukça basit bir işlemdir. Öncelikle Discord uygulamasından hesabınıza giriş yapın ve karşılaştığınız adımları takip edin. Bot eklemek için “Sunucuyu Yönet” izninizin olması gerekir, bu izne sahip olup olmadığınızı kontrol edin. Şayet izniniz varsa dilediğiniz botu sunucuya ekleme hakkına sahipsiniz. Eklemeyi düşündüğünüz botun web sitesinde gidin. Oradan “Davet Et” ya da “Sunucuya Bot Ekle” seçeneğine tıklayın. Ekleyeceğiniz sunucunu belirleyip orada bulunan “Yetkilendir” butonuna tıklayın. Bu tıklamadan sonra sunucunuza bot eklenmiş olacaktır. Gelen onay bildirisinin ardından işleminizin tamamlandığından emin olabilirsiniz. Sunucunuza Hoşgeldin botu eklemek için sunucu ayarlarına gitmeniz gerekir. Hoşgeldin mesajı için önizleme sayfasını açtıktan sonra “Yeni Üye Mesaj Kanalı” menüsünden dilediğiniz “Hoşgeldin” kanalını seçebilirsiniz.

Uygulama üzerinden gelen mesajları silmek isteyebilirsiniz. Bu da oldukça basittir. Mesaj kutucuğunun yanında bulunan üç noktaya tıkladıktan sonra açılan pencereden “Sil” butonuna tıklamanız yeterlidir.

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