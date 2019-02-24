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Dışı kilise içi kütüphane

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 09:34 | Son Güncelleme

Giresun’un Çınarlar Mahallesi’nde bulunan tarihi Katolik Kilisesi yaklaşık 50 yıldır kütüphane olarak hizmet veriyor.Osmanlı’nın son dönemlerinde İstanbul’da bulunan Fransa Büyükelçiliği’nin talebi ile Giresun’un Çınarlar Mahallesi’nde bulunan Rumlar için 1917 yılında yapımı tamamlanan Katolik kilisesi 1967 yılından beridir çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor.Türkiye’de eski bir dini yapının kütüphane olarak hizmet eden ilk örneklerden birisi olduğu ifade edilen kilisenin özelliğinin korunarak kütüphaneye dönüştürüldüğü kaydedildi.Kütüphaneye dönüştürülen Katolik Kilisesiyle ilgili verilen bilgide “Osmanlı’nın son dönemlerinde Giresun’da yaşayan Katolik Rahipleri tarafından 1912 yılında inşasına başlanan kilise 1917 yılında tamamlanmıştır.

Dışı kilise içi kütüphane

Giresun’un Çınarlar Mahallesi’nde bulunan tarihi Katolik Kilisesi yaklaşık 50 yıldır kütüphane olarak hizmet veriyor.
Osmanlı’nın son dönemlerinde İstanbul’da bulunan Fransa Büyükelçiliği’nin talebi ile Giresun’un Çınarlar Mahallesi’nde bulunan Rumlar için 1917 yılında yapımı tamamlanan Katolik kilisesi 1967 yılından beridir çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor.
Türkiye’de eski bir dini yapının kütüphane olarak hizmet eden ilk örneklerden birisi olduğu ifade edilen kilisenin özelliğinin korunarak kütüphaneye dönüştürüldüğü kaydedildi.
Kütüphaneye dönüştürülen Katolik Kilisesiyle ilgili verilen bilgide “Osmanlı’nın son dönemlerinde Giresun’da yaşayan Katolik Rahipleri tarafından 1912 yılında inşasına başlanan kilise 1917 yılında tamamlanmıştır. Yapıldığı yıllarda kilise olarak hizmet veren bina 1967 yılında kütüphaneye çevrilmiştir. Kilisenin özellikleri korunarak çevrilen kütüphanede buğun 17 bin kitap ve 27 bin 767 üye sayısı bulunmaktadır” denildi.

Dışı kilise içi kütüphane

Dışı kilise içi kütüphane

Dışı kilise içi kütüphane

Dışı kilise içi kütüphane

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