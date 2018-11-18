Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Amerika ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz.'' dedi.

Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda, Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi.

ABD ile ilişkileri değerlendiren ve ilişkilerde çalkantılı günler yaşandığının bir gerçek olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ''Herkes konuyu Rahip Brunson meselesine götürmeye çalıştı ya da bu problemle sınırlamaya çalıştı ama esas bizim ilişkilerimizi geren iki konu var. Bunlardan bir tanesi ABD'nin Suriye'de YPG/ PKK'ya destek vermesi. Aynı örgüt olduğunu bilmesine ve kabullenmesine rağmen, bu iş birliğini de zaruri görmesi gerçekten büyük bir hatadır.'' diye konuştu.

Münbiç'te üzerinde mutabık kalınan yol haritasının uygulamaya çalıştıklarını, ortak devriyelerin başladığını ancak bu yol haritasının sadece Münbiç ile sınırlı olmadığını belirten Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerin istikrara kavuşturulmasının da bu yol haritasının bir parçası olduğunu söyledi.