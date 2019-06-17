Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşmede, Finlandiya'daki yeni kabinede bu ay başı Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Haavisto'ı tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu, dün de Finlandiya'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen'ı telefonda yeni görevinden dolayı tebrik etmişti.

