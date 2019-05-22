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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 00:47 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu Nikaragua Bayındırlık, Sanayi ve Ticaret Bakanı Solorzano ile görüştü - Çavuşoğlu: - "Nicaragua ile bölgesel konulara ilişkin görüşlerimizin örtüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi artıracağız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nikaragua Bayındırlık, Sanayi ve Ticaret Bakanı Orlando Solorzano ile bir araya geldi.

Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları 3. Siyasi Forumu kapsamında Guatemala'da bir dizi temas gerçekleştiren Çavuşoğlu son olarak Nikaragualı Bakan Solorzano ile görüştü.

Çavuşoğlu, forumun düzenlendiği Guatema Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan ikili görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nicaragua ile bölgesel konulara ilişkin görüşlerimizin örtüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi artıracağız." ifadesini kullandı.

Guatemala'daki temaslarını tamamlayan Çavuşoğlu, ev sahibi Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ve Kosta Rikalı mevkidaşı Manuel Ventura ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

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