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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 19:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı

Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le, kendisinin de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temasta olduklarını aktardı.

"ERMENİSTAN YİNE HADDİNİ AŞMIŞTIR"

Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. (AA)

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