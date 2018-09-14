Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da

Pakistan'a bir günlük resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavit Bajva ile görüştü.

Gece geldiği başkent İslamabad'da önemli mesajlarını Kureşi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında veren Çavuşoğlu'nun diğer görüşmeleri basına kapalı gerçekleşti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığında kabul edilen Çavuşoğlu, Alvi ile iki ülke ilişkileri ve gelecek dönemde yapılacak ziyaretlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu, Alvi ile yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Han ile bir araya geldi. Görüşmenin başında, basına görüntü alması için izin verilirken, görüşmenin basına kapalı kısmında ise Han ve Çavuşoğlu, uluslararası ve bölgesel konular üzerine düşüncelerini paylaştı.

Pakistan-Türkiye ilişkilerini de değerlendiren ikili, iki ülke arasında gelecekte düzenlenecek temas ve ziyaretleri de ele aldı.

Çavuşoğlu, Pakistan temaslarında Ravalpindi'deki Kara Kuvvetleri Komutanlığına da giderek burada, Orgeneral Bajva ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Pakistan Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin bölgesel güvenlik, Ortadoğu'daki gelişmeler ve savunma alanındaki iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Çavuşoğlu, eşi hayatını kaybeden eski Başbakan Navaz Şerif'e taziye ziyaretinde bulunmak üzere Lahor'a gidecek ardından da Pakistan'dan ayrılacak.

