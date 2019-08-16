HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2019 19:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın Geçici Sivil Yönetim’in düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak üzere Başkent Hartum’a geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Hartum Havalimanı’nda Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Omer Dahab Mohamed karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın Geçici Sivil Yönetim’in düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak üzere Başkent Hartum’a geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Hartum Havalimanı’nda Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Omer Dahab Mohamed karşıladı. Havalimanındaki karşılamanın ardından Çavuşoğlu ve Dahab Mohamed arasında ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza töreni için dost ve kardeş Sudan’dayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndüİstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndü
Bülent Arınç: Parti'den ayrılmalarını onaylamıyorumBülent Arınç: Parti'den ayrılmalarını onaylamıyorum
Bakan Dönmez’in adı o caddeye verildiBakan Dönmez’in adı o caddeye verildi

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
İBB’de Murat Kazanasmaz’ın görevine son verildi

İBB’de Murat Kazanasmaz’ın görevine son verildi

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacak

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a bayram ziyareti

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.