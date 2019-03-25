Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün ümmete, İslam dünyasına sahip çıkan tek ülke Türkiye’dir ve Türk milletidir. Türkiye’nin ayağına pranga vurmaya çalışanlar, kıskananlar, engellemeye çalışanlar var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar boş. Bizi, yolumuzdan kimse çeviremez" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, partisinin yerel seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Kapalı Pazar Yeri’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Çavuşoğlu, 31 Mart’ta Muratpaşa’ya bir kadın eli değeceğini, ilçenin çok farklı olacağını dile getirdi. AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç’in projelerinde kadınları ve çocukları da ihmal etmediğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Muratpaşa’da son 10-15 yılda bir gelişme gördünüz mü? Kepez aldı başını gidiyor. Muratpaşa Antalya’nın en geri kalmış yeri oldu. Muratpaşa bunu hakkediyor mu? Hak etmiyorsa gerekeni yapacağız. Birileri sizin oyunuzu çantada keklik görüyor. ‘Nasıl olsa bize oy vermek zorunda’ diyorlar. Milletin oyuna ipotek mi koydun. Artık millet uyandı. Millet kendisine hizmetkar olanlara oy verir. Bu millet sana oy vermek zorunda değil, seçenekleri var” diye konuştu.

"Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor"

Milletin çalışan ve üreten kişileri iş başına getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “31 Mart seçimleri Muratpaşa için önemlidir, Antalya için de önemlidir. Türkiye için de önemlidir. Türkiye’nin istikrarlı, güçlü şekilde yoluna devam etmesi, hedeflerine ulaşabilmesi, önüne çıkartılan engelleri güçlü şekilde aşabilmemiz için başta terör belası dahil bize yönelen tüm tehditleri yok etmek için 31 Mart seçimleri önemlidir. Biz o nedenle Cumhur İttifakı’nı kurduk. Bunun faydasını gördük. Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün dünya lideri olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “Oy veren de, vermeyen de bunu biliyor. Yurt dışında Türkiye’yi kıskanan, hatta İslam düşmanlığı yapanlar bile biliyor. Bu seçimler Cumhur İttifakı’nın güçlü şekilde yola devam etmesi için çok çok önemlidir, kritiktir. Birlikteliğimiz Türkiye’yi hedeflerine ulaştırıncaya kadar devam edecektir. İttifakın hedefi Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmaktır” ifadelerine yer verdi.

"Kimse yolumuzdan çeviremez"

Bugün Kudüs davasına Türkiye’den fazla sahip çıkan ülke olmadığını işaret eden Çavuşoğlu, “Yeni Zelanda’da terör saldırısı kimi hedef aldı, 51 şehidimiz var. Bu teröristin elindeki silahın üstündeki yazılarıyla yalnız başına hazırlanmadı, manifestosuyla kimi hedef alıyor, İslam düşmanlığı var. Bununla beraber Türk düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı var. Bir o kadar da Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. Neden hedef alıyor, çok iyi biliyor ki bugün ümmete, İslam dünyasına sahip çıkan tek ülke Türkiye’dir ve Türk milletidir. Türkiye’nin ayağına pranga vurmaya çalışanlar, kıskananlar, engellemeye çalışanlar var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar boş. Bizi, yolumuzdan kimse çeviremez. İnandığımız yoldan geri dönmeyeceğiz” dedi. "Umudumuz Erdoğan diyorlar"

“Yeni Zelanda’da ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımız da Türkiye’nin duruşunu takdir” ediyor diyen Çavuşoğlu, “Yurt dışında görüşünüz ne olursa olun, Türkiye söz konusu oluyorsa birlikte olun. ‘Bizim tek umudumuz Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’dır’ diyorlar. Cumhur İttifakı bu yolda bu davada, ülküde çalışır. Zillet ittifakı ne yapıyor, farkındasınız değil mi? Kimsenin siyasi partililerle ve görüşleriyle bir sorunumuz yok” dedi.

"Avrupa’daki aşırı sağ ve sol partiler gibi CHP’de sürekli marjinalleşiyor"

HDP’nin PKK’nın güdümünde bir parti olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Zaten saklamıyorlar da. Bunun neresi Millet İttifakı. Askerimize, polisimize, sivillere kasteden, ülkemizin bütünlüğüne kastedenlerin olduğu yerde Millet İttifakı’ndan bahsedebilir miyiz. Hayır biz size terörist demiyoruz. Partinize demiyoruz. Partinizin içinde ne kadar terör örgütü varsa hepsi vardır. İçeride ve dışarıda ne kadar hain varsa o ittifakın içinde vardır. Atatürk’ün kurduğu parti tamam. Atatürk’le ne ilgisi kaldı bu partinin. CHP şimdi ne kadar oy alıyor yüzde 20 ile 25 arasında oy alıyor. Bu milletin Atatürk’le bir problemi yok, partinle, yaptıklarınla problemi var. Avrupa’daki aşırı sağ ve sol partiler gibi CHP’de sürekli marjinalleşiyor. Millet marjinal partileri sevmez, proje üreten partilerle, bir şeyler yapmaya çalışan partilere oy verir. Bugün ülkenin yüzde 80’i Atatürk’e mi karşı. Yüzde 80’i bu partiye oy vermiyorsa problem sende kardeşim. Zillet ittifakının içinde HDP’nin, PKK’nın belirlediği 325 aday var. Bunların hepsini istisnasız hepsini PKK belirlemiştir” diye konuştu.